Andrang bei der Rallye Südestland

Vor dem Einstand der Rallye Estland in der Weltmeisterschaft am ersten September-Wochenende, an dem die Saison wieder fortgesetzt wird, absolvieren die drei Werksteams zuvor einen Probegalopp bei der Rallye Südestland.

An der zweitägigen Veranstaltung (22. bis 23. August) nehmen alle drei Herstellerteams der Rallye-WM teil. Sie möchten ihren Fahrern nach der wegen der Corona-Pandemie verordneten Zwangspause auf Straßen, die denen der WM-Rallye Estland (4. bis 6. September) ähneln, Zeit geben, um sich wieder auf den Wettkampf einstellen zu können…

Hyundai Motorsport wird voraussichtlich den Weltmeister und den Lokalhelden Ott Tänak und seinen Teamkollegen Thierry Neuville in i20 World Rally Cars einsetzen.

Sébastien Ogier und Elfyn Evans werden mit den Yaris WRC von Toyota Gazoo Racing teilnehmen, während Gerüchte besagen, dass es ein drittes Auto für Teamkollegen Kalle Rovanperä geben könnte.

Das M-Sport Ford-Duo Esapekka Lappi und Teemu Suninen wird sich für den Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft im nächsten Monat in Estland ebenfalls bei Rallye Lõuna-Eesti (Rallye Südestland) am kommenden Wochenende aufwärmen.

Lappi wird ein Fiesta World Rally Car von Janne Tuohinos JanPro Racing-Team fahren. Sein finnischer Landsmann und Teampartner Suninen wird einen privat eingesetzten Fiesta R5 steuern.

Lappis Pläne, bei der finnischen Jämsän Äijät Ralli am vergangenen Wochenende wieder hinter dem Steuer zu sitzen, wurden verworfen, als ein defekter Turbolader den JanPro-Fiesta nach nur 300 Metern eines Tests vor dem Event außer Gefecht setzte. Suninen ist wie alle WM-Piloten seit der Rallye Mexiko, wo er Dritter wurde, im März nicht mehr gefahren.

Die Rallye Lõuna-Eesti beginnt mit einer kurzen Eröffnungsetappe mit drei Prüfungen am Abend des 22. August. Am nächsten Tag acht weitere Etappen absolviert. Die elf Prüfungen führen über 101,50 km.