Hyundai testet schon auf Baumholder

Noch ist nichts Konkretes über die Austragung der ADAC Rallye Deutschland, sechster geplanter Lauf zur Weltmeisterschaft Mitte Oktober bekannt, da testet schon das nahe Frankfurt ansässige Hyundai-Team auf Baumholder.

Noch hüllt sich die Organisation der ADAC Rallye Deutschland über die Austragung des geplanten sechsten Laufes zur Weltmeisterschaft in Schweigen. Mail-Anfragen bleiben unbeantwortet, am Telefon heißt es, nichts Genaues weiß man nicht. Eine Zweitages-Rallye nur auf dem Nato-Übungsplatz scheint eine vertretbare Austragung. Das alles aber scheint das im unterfränkischen Alzenau ansässige Team von Hyundai Motorsport wenig zu interessieren. Das Rallye-Team des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai testete diese Woche schon einmal auf dem Militärgelände und auch an der Mosel.

Am Montag übernahm Thierry Neuville im Militärlager Baumholder das Steuer des Hyundai i20 WRC. Am nächsten Tag übernahm Ott Tänak logischerweise den i20 WRC, während Dani Sordo an diesem Mittwoch überraschenderweise das Steuer des Koreaners mitten in den Moselweinbergen übernahm, auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Prüfungen in den Moselweinbergen wegen der Corona-Restriktionen entfallen.

Video Test mit Ott Tänak https://youtu.be/lrnVHbDg8Xo