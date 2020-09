Neuville im Türkei-Shakedown souverän vorne

Der Vizechampion Thierry Neuville ist im Hyundai i20 WRC mit der inoffiziellen Bestzeit beim Shakedown in den fünften Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft in der Türkei gestartet.

Nach seinem Fauxpas beim Neustart der Rallye-Weltmeisterschaft vor 14 Tagen in Estland demonstrierte der fünffache Vizechampion im Shakedown ziemlich eindruckvoll, dass er die estnische Nullrunde löschen will. Auf der 4,70 km langen Schotterpiste des Shakedowns westlich der Rallye-Drescheibe Marmaris setzte er im Hyundai i20 WRC mit 3:23,4 Minuten die inoffizielle Bestmarke und war schon 1,2 Sekunden schneller als der Weltmeister und Estland-Sieger Ott Tänak im zweiten Hyundai i20 WRC. Der WM-Teenager Kalle Rovanperä markierte im Toyota Yaris WRC vor seinen Teamkollegen Elfyn Evans und Sébastien Ogier mit 3:24,8 Minuten die drittschnellste Zeit.

Der neunfache Rekord-Weltmeister Sébastien Loeb, der im dritten Hyundai nach Monte Carlo seinen zweiten und auch seinen letzten Saisonstart in der Türkei bestreitet, wurde mit 3:27,0 Minuten an sechsten Stelle in der Zeitenliste geführt.

Bei der abgespeckten Rallye Türkei gibt es in der WM-Chronik ein Novum. Erstmals in der 47-jährigen Geschichte der Top-Liga sind wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Auch der nächste WM-Lauf Anfang Oktober auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien muss auf Fans verzichten.

Die Rallye Türkei, seit 2018 in Marmaris angesiedelt, wird um 15:15 Uhr MESZ gestartet. Es folgen am Freitagnachmittag noch zwei der zwölf Schotterprüfungen. Am Samstag stehen rund um Marmaris sechs Entscheidungen (= 107 km) an. Das türkische Finale am Sonntag führt über vier Prüfungen (= 90 km), dabei wird die mit 38,15 km längste Entscheidung Cetibeli zweimal absolviert. Nach nur 707 Gesamtkilometern endet der fünfte von sieben WM-Läufen um 13:15 Uhr MESZ am Sonntag in der Tourostenstadt Marmaris an der Ägäis.

Rallye Türkei – inoffizielle Zeiten Shakedown (4,70 km):

Pos Team/Auto Zeit/Diff 1 Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 3:23,4 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3:24,6 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:24,8 4 Evans/Martin (GB), Toyota 3:24,9 5 Ogier/Ingrassia /F), Toyota 3:25,1 6 Loeb/Eelna (F/MC), Hyundai 3:27,0 7 Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 3:27,3 8 Greensmith/Edmondson (GB), Ford 3:28,2 9 Loubet/Landais (F), Hyundai 3:28,2 10 Lappi/Ferm (FIN), Ford 3:28,8

WM-Fahrerwertung – Stand nach 4 von 7 Läufen:

Platz Fahrer, Nation, Auto Punkte 1. Ogier/Ingrassia (F), Toyota 79 2. Evans/Barritt (GB), Toyota 70 3. Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 66 4. Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 55 5. Neuville/Gilsoul (B), Hyundai 42 6. Suninen/Lehtinen (FIN), Ford 34 6. Lappi/Ferm (FIN), Ford 30 8. Breen/Nagle (IRL) Huyndai 25 9. Katsuta/Barritt (J/GB), Toyota 8 9. Loeb/Elena (F/MC), Hyundai 8 9. Tidemand/Barth (S), Skoda R5 8

WM-Herstellerwertung – Stand nach 4 von 7 Läufen: