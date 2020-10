Toyota-Mission auf Sardinien: Führung behaupten

Die modifizierte Rallye-Weltmeisterschaft biegt auf die Zielgerade ein und absolviert auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien den vorerst vorletzten Lauf, bei dem Toyota seine WM-Spitzenpositionen stärken möchte.

Toyota führt nach fünf von sieben Runden in der Rallye-Weltmeisterschaft alle drei Wertungen an. Bei den Herstellern führt das Team neun Punkte vor dem Titelverteidiger Hyundai. In der Fahrerwertung hat sich Elfyn Evans im Toyota Yaris WRC mit seinem zweiten Saisonsieg in der Türkei an die Spitze zurückgekämpft und liegt nach dem Türkei-Ausfall seines Teamkollegen Sébastien Ogier 18 Zähler vor dem sechsfachen französischen Weltmeister, bei den Beifahrern steht Scott Martin ganz oben vor Julien Ingrassia. Und der Youngster Kalle Rovanperä, am 1. Oktober Twen geworden, teilt sich mit 70 Punkten den dritten WM-Rang mit dem Titelverteidiger Ott Tänak. Das Team um Noch-Chef Tommi Mäkinen ist für den auf Sardinien beginnenden Endspurt bestens aufgestellt.

Die diesjährige Rallye Italien Sardinien, die in den letzten Jahren im Juni stattfand, wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschoben und wird zum ersten Mal seit 2012 als Herbstveranstaltung ausgetragen. Die Rallye bietet schnelle, schmale Strecken mit einer feinen Sandoberfläche. Das spätere Datum bedeutet, dass die Temperaturen wahrscheinlich nicht so hoch wie gewöhnlich sind und die Wahrscheinlichkeit von Regen größer ist.

Tommi Mäkinen (Teamchef): «Wir sind in beiden Meisterschaften in einer starken Position, aber alles ist noch offen. Deshalb müssen wir uns auf unsere eigene Rallye konzentrieren und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Sardinien ist normalerweise nicht der beste Ort, um am Freitag als Erster unterwegs zu sein, da Elfyn mit Seb direkt hinter ihm sein wird und sie einen ganzen Tag lang die Schotterpisten in diesen Positionen absolvieren müssen. Aber der spätere Termin für die Rallye in diesem Jahr könnte uns helfen, da es möglicherweise etwas regnet. In jedem Fall sind wir ziemlich zuversichtlich, wie die Bedingungen auf Sardinien aussehen, und wir sind bereit, das Potenzial, das wir dort in der Vergangenheit gezeigt haben, optimal zu nutzen.»

WM-Leader Elfyn Evans: «Wann immer man eine Rallye mit einem Hoch beendet, wie wir es in der Türkei getan haben, ist dies immer ein guter Schub für die folgende Runde. Die Führung der Meisterschaft ist sicherlich eine gute Position, auch wenn dies eine zusätzliche Herausforderung darstellt, da wir auf Sardinien als erstes Fahrzeug die Straße kehren müssen. Es ist so, wie es ist, aber es wird es für uns nicht einfach machen, vorausgesetzt, es bleibt natürlich trocken. Ein Trip auf Sardinien im Oktober könnte die Wettervorhersage etwas verändern. Es könnte die Anforderungen an die Reifen etwas verringern, aber wir werden immer noch einige schwierige Entscheidungen treffen müssen: Wir stehen vor einigen Schleifen, in denen wir die Reifen für den ersten und zweiten Durchgang der Prüfungen auswählen müssen, aber ohne richtigen Service wird es immer noch eine große Herausforderung sein.»

WM-Zweiter Sébastien: «Sardinien ist eine Rallye, die ich mag, aber wir werden dort zu einer anderen Jahreszeit als gewöhnlich antreten, daher ist die Herausforderung möglicherweise nicht die gleiche wie wir es gewohnt sind. Aus diesem Grund war der Test, den wir letzte Woche dort durchgeführt haben, eine wichtige Vorbereitung. Zu dieser Jahreszeit kann das Wetter unsicherer als normal sein, und auf einer Insel wie Sardinien kann es sich sowieso sehr schnell ändern. Im Test hatten wir einige heftige Regenschauer und die Bedingungen auf der Piste änderten sich innerhalb weniger Minuten vollständig. In der Meisterschaft ist noch alles offen, also müssen wir unser Bestes geben und die maximalen Punkte auf Sardinien erreichen.»

Tabellendritter Kalle Rovanperä: «Bei meinem Test vor dem Event für Sardinien hatte ich sofort ein gutes Gefühl im Auto und es wurde noch besser, als wir einige Änderungen vorgenommen haben. Ich freue mich, an der Rallye teilzunehmen. Auf Sardinien wird beim ersten Durchgang normalerweise viel Straßenreinigung durchgeführt. Daher ist es wichtig, dort einen guten Halt zu haben. Es kann an einigen Stellen auch ziemlich rau sein und beim zweiten Durchgang wird es große Spurrillen geben, so dass Sie ein gutes Setup haben müssen, um auch damit fertig zu werden. Es scheint, dass wir mit einigen Regenschauern rechnen können und dass sie ziemlich lokal sein können, daher wird es nur in einigen Teilen der Strecken nass sein. Die Informationen unserer Wetterteams werden sehr wichtig sein, um zu wissen, ob es regnen wird oder nicht und welche Reifen wir nehmen müssen, zumal ich gehört habe, dass die Etappen bei Regen sehr rutschig sein können.»