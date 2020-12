Valtteri Bottas auch 2021 bei der Arctic Rallye

Der Formel 1-Vizechampion und Mercedes-Werkspilot Valtteri Bottas plant seinen dritten Start hintereinander bei der nordfinnischen Arctic Rallye am Polarkreis Mitte Januar 2021.

Valtteri Bottas möchte Mitte Januar seiner zweiten Motorsport-Passion, dem Rallyesport, nachgehen und zum dritten Mal in Folge bei der nordfinnischen Winterrallye Arctic Mitte Januar starten, sofern es sein Zeitplan erlaubt. Im welchen Fahrzeug er dann sitzen wird, steht noch nicht fest. Er liebäugelt mit einem Hyundai i20 WRC oder einem Toyota Yaris WRC.

«Wenn es organisiert ist, bin ich an der Startlinie. Dies ist der aktuelle Plan. Wir hoffen, dass es auch so organisiert wird», erklärte Bottas in der finnischen Zeitschrift Ilta-Sanomat.

Letztes Jahr belegte der Finne bei seiner zweiten Teilnahme an der Arctic im Citroën DS3 WRC den 9. Platz und schaffte es sogar, auf einer Prüfung über mehr als 40 km die viertbeste Zeit zu markieren.

Diese sehr beliebte Rallye am Polarkreis führt als erster Lauf der finnischen Meisterschaft vom 14. bis 16. Januar 2021 über zwei Tage mit zehn Prüfungen, wobei neun Prüfungen je einmal nur absolviert werden. Vier Prüfungen sind mehr als 30 km lang.