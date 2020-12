Weltmeister Ogier: «Monza hat gute Arbeit geleistet»

Der neue siebenmalige Champion Sébastien Ogier hat die Leistungen des Veranstalters der ACI Rally Monza, Finale der stark verkürzten Rallye-Weltmeisterschaft 2020, gelobt.

Sébastien Ogier, der mit seinem zweiten Saisonsieg im Toyota Yaris WRC seine siebte Weltmeisterschaft eingefahren hat, merkte an, wie wichtig es gewesen sei, dass diese Rallye am und im Autodrom in Monza, wenn auch kurzfristig, in den Kalender aufgenommen worden zu sein.

«Ich denke, wir müssen dem Organisator der ACI Rally Monza und den Menschen, die die Veranstaltung ermöglicht haben, wirklich gratulieren und uns die Möglichkeit geben, an Wettkämpfen teilzunehmen, denn am Ende war es ein sehr herausforderndes Wochenende», sagte Ogier nach seinem 49. Gesamtsieg.

Die Mischung aus Prüfungen auf und um die Grand Prix-Strecke in Monza mit einem Tag mit den Prüfungen auf den Bergstraßen nördlich von Bergamo sei für die Rallye-Weltmeisterschaft ein Gewinn gewesen. «Diese Mischung aus Show auf der Strecke und diesen wirklich schönen Prüfungen in den Bergen war eine gute Herausforderung für uns. Für mich war sie eine WM würdige Rallye. Warum also nicht vielleicht in Zukunft wieder? Zum ersten Mal hier war es gut. Ich bin überzeugt, dass es Potenzial gibt, zurück zu kommen und es noch besser zu machen», fügte Ogier hinzu.

Beifahrer Julien Ingrassia wiederholte diese Ansichten und sagte: «Ich weiß, wie viele Menschen dort arbeiten, um ein solches Ereignis zu schaffen, deshalb möchte ich ihnen wirklich herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ich denke, alles ist gut gelaufen, sie haben es gut gemacht und ich kann sagen, dass es hier vielleicht etwas seltsam war, auf die eine oder andere Weise auf die Piste zu gehen. Und um alle Schikanen, alle Signale in Position zu bringen, und nachts bei diesem Wetter zu arbeiten und alles ohne Fehler, haben sie wirklich gute Arbeit geleistet», merkte Ingrassia an.