M-Sport Ford stellt sich der «Monte»-Herausforderung

Das M-Sport Ford World Rally Team ist bereit, seine Chance bei der dieswöchigen Rallye Monte-Carlo zu nutzen, dem unvorhersehbarsten und dennoch lohnendsten Ereignis im Kalender der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft.

Die Eröffnungsrunde der Saison ist in Bezug auf Bedingungen und Ergebnisse bekanntermaßen veränderlich und erfordert Respekt. Jede Crew muss das Unerwartete erwarten, wenn sie die herausfordernden Etappen der Hautes-Alpes durchquert.

Teemu Suninen und Gus Greensmith wollen sich in der höchsten Spielklasse bewähren und setzen sich an das Steuer von zwei Ford Fiesta WRCs mit EcoBoost-Antrieb, während der Franzose Adrien Fourmaux mit der Ford Fiesta Rally2 in der wichtigsten WM-Support-Serie WRC 2 den Erfolg sucht.

Um sich bestmöglich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten, war das WRC-Team in der Ardèche im Einsatz. Es absolvierte einen umfassenden viertägigen Test und sammelte wichtige Kenntnisse über die Bedingungen, das Setup und die brandneue WRC-Reifenserie von Pirelli, die verwendet werden soll, zum ersten Mal im Wettbewerb dieser Woche.

Teamchef Richard Millener sagte: «Es fühlt sich nicht so lange an, weil wir noch die Action bei der ACI Rallye Monza erlebt haben, aber seitdem ist viel passiert, und ich bin froh zu sagen, dass wir bei der Rallye Monte-Carlo in dieser Woche drei Autos für die Rallye bereit haben. Die Vorbereitung war für niemanden einfach, und wir haben mit Unterstützung der FIA, des WRC Promotor und des Automobile Club de Monaco hart daran gearbeitet, jede Herausforderung zu meistern. Ich denke, jeder freut sich, beim Saisonauftakt drei M-Sport-Fiestas zu sehen.»

Millener weiter: «Ohne Zweifel ist dies eines der unvorhersehbarsten Ereignisse im Kalender. Das Ergebnis ist so schwer vorhersehbar wie die Bedingungen und es ist eine Rallye, bei der ein Fahrer wirklich die Chance nutzen kann, zu zeigen, wozu er fähig ist. Gus und Teemu werden beide dazu bereit sein, und ein störungsfreier Lauf könnte sie einige Überraschungen bringen. Gus hat hier in der Vergangenheit gewonnen, und Teemu hat bei der Rallye Monte Carlo gute Geschwindigkeit auf Asphalt bewiesen. Und in der Kategorie WRC 2 werden wir versuchen, mit Adrien um den Sieg zu kämpfen. Es ist ein Wettbewerbsfeld, aber mit Adrien, Renaud und der Ford Fiesta Rally2 haben wir meiner Meinung nach alles, was wir brauchen, um den Sieg zu erringen.»

Die beiden Finnen Teemu Suninen und Mikko Markkula wollen ihe Fähigkeiten beim Saisonauftakt unter Beweis zu stellen. Der junge Finne ist bestrebt, seine Geschwindigkeit auf Asphalt sowie seine Fähigkeit, die Straße unter sich ständig ändernden Bedingungen zu lesen, zu demonstrieren. Er ist fest entschlossen, 2021 einen guten Start hinzulegen und bei der dieswöchigen Rallye Monte-Carlo ein starkes Ergebnis zu erzielen.

Teemu Suninen: «Es ist großartig, zu Beginn einer weiteren Saison zu sein, und ich möchte dem Team ein großes Dankeschön für das anhaltende Vertrauen in mich sagen. Es war wirklich gut, ein paar Tage lang Tests durchzuführen, und wir haben versucht, uns darauf zu konzentrieren, so viel Wissen und Erfahrung wie möglich zu sammeln, sowohl hinsichtlich der Bedingungen als auch des Setups, aber auch der Pirelli-Reifen, für die wir das erste Mal in diesem Jahr verwenden werden. Mikko konnte nicht an dem Test teilnehmen und wir haben seit 2018 nicht mehr zusammen gesessen, aber ich bin sicher, dass alles zu uns zurückkehren wird, sobald wir loslegen und wir planen, unser Bestes zu geben. Bei einer Veranstaltung wie der Rallye Monte-Carlo ist alles möglich, und wir planen, jede Gelegenheit zu nutzen und auf das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.»

Gus Greensmith und Elliott Edmondson haben eine Affinität zur Rallye Monte-Carlo, und das britische Paar hofft, dass sie davon profitieren, wenn sie ihre erste volle Saison in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft beginnen. Das Paar, das sich 2019 den Sieg in der RC2-Klasse des Events gesichert hat, weiß, was es braucht, um in den Hautes-Alpes erfolgreich zu sein, und wird versuchen, diese Woche die gleiche Konstanz in seiner Leistung zu demonstrieren.

Gus Greensmith: «Es gibt nichts Schöneres als die Rallye Monte-Carlo und es ist immer ein besonderes Ereignis für mich. Hier habe ich meinen ersten Sieg errungen und ich genieße die Herausforderung, die mit nichts anderem im Kalender zu vergleichen ist. Es gibt keine andere Rallye, die so viel Zufriedenheit hinter dem Lenkrad bietet, und ich kann es kaum erwarten, wieder da draußen zu sein und zu sehen, was der Monte uns dieses Jahr zu bieten hat! Aber so lohnend dieses Ereignis auch ist, wenn man es richtig macht, es kann auch wirklich unversöhnlich sein. Erfahrung zählt sehr viel, daher war es gut, einige Tests durchzuführen, die Kilometerleistung zu ermitteln und so viel wie möglich über die Bedingungen und die neuen Pirelli-Reifen zu lernen. Wie immer wird es eine große Herausforderung sein - aber eine, auf die ich mich wirklich freue.»

Obwohl Adrien Fourmaux erst vor zwei Jahren bei der Rallye Monte-Carlo sein Debüt bei der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft feierte, war er immer stark. Die Franzosen, die regelmäßig um die besten Ergebnisse kämpfen, werden bemüht sein, dass dies auch in diesem Jahr so bleibt, wenn er und der belgische Beifahrer Renaud Jamoul mit ihrem Ford Fiesta Rally2 mit EcoBoost-Antrieb den WRC 2-Sieg anstreben.

Adrien Fourmaux: «Die Rallye Monte-Carlo ist jedes Jahr eine große Herausforderung und es ist großartig, meine Saison auch dieses Jahr wieder bei diesem legendären Event zu beginnen. Die Bedingungen sind immer schwierig, und ich gehe davon aus, dass dieses Jahr nicht anders sein wird. Aber es sind diese Bedingungen, die einige fantastische Geschichten hervorbringen und ich hoffe, dass wir dieses Jahr Gegenstand einer dieser Geschichten sein werden! Wir sind dem WRC 2-Sieg mit der Ford Fiesta Rally2 sehr nahe gekommen. Wir haben alles, was wir brauchen, um dies zu erreichen, und es wäre großartig, dies diese Woche zu erreichen, bei meinem Heimspiel der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft.»