Manu Guigou will mit der Alpine A110 den R-GT-Titel

Manu Guigou hat in der Alpine A110 mit dem 22. Gesamtrang bei der 89. Rallye Monte Carlo, dem Saisonauftakt zur Weltmeisterschaft, die FIA R-GT-Wertung gewonnen, nun will er auch den Titel.

Bei der Rallye Monte-Carlo, der ersten Runde der WRC-Rallye-Weltmeisterschaft 2021, aber auch des FIA R-GT-Weltcups, errang Manu Guigou den Kategoriesieg am Steuer des vom Team Joffroy eingesetzten Alpine A110. Aufbauend auf diesem Erfolg will Guigou alle Runden der spezifischen R-GT-Klassifizierung bestreiten, die aus vier weiteren Asphaltrunden besteht, Rallye Ain-Jura (7. - 9. Mai), Rallye di Roma Capitale (23.-25. Juli, ERC), Ypern (13.-15. August, WRC) und Spanien (14. - 17. Oktober, WRC).

«Ein großartiges Programm für diejenigen, die an Autos der Renault-Gruppe gewöhnt sind. Mit fünf Veranstaltungen in Europa passt dieses FIA R-GT-Weltcup-Projekt daher perfekt zu den neuen Ambitionen von Alpine», sagte er. «Ich bin auch davon überzeugt, dass wir einen Beitrag leisten können, indem wir das Potenzial der Alpine A110-Rallye demonstrieren und ihre kommerzielle Entwicklung über unsere Grenzen hinaus unterstützen.»

Guigou weiter: «Eine fantastische Saison erwartet uns, aber das Schwierigste bleibt noch zu tun. Wir haben es geschafft, beim ersten Einsatz in Monte-Carlo Punkte zu sammeln, und die nächsten beiden Phasen des Kalenders werden mich zu zwei Rallyes führen, die für mich neu sind, bevor ich in Ypern und Katalonien ein vertrauteres Terrain finde. Ziel ist es daher, regelmäßig Punkte für jede Veranstaltung zu sammeln, um in Bezug auf die Endwertung die beste Position zu erreichen.»