Thierry Neuville: «Weg zum Titel nur über Ogier»

Thierry Neuville ist entschlossener denn je, bei der diesjährigen FIA-Rallye-Weltmeisterschaft Silber in Gold zu verwandeln und muss erneut gegen den siebenfachen Meister Sébastien Ogier kämpfen.

Der 32jährige Ostbelgier hat fünf Mal den zweiten Platz in der Fahrerwertung belegt und gibt zu, dass er alles hat, was er braucht, um 2021 eine Titelherausforderung zu bestehen. Ogiers Rücktritt zum Ende dieser Saison macht es für den Belgier noch wichtiger, dieses Mal die Meisterschaft zu gewinnen.

«Ich habe es für ein paar Jahre verfolgt. Ich denke, wir haben das Team und das Auto dafür, also liegt es jetzt an uns», sagte der Hyundai-Werksfahrer und aktuelle Tabellendritte Neuville. «Ich möchte immer noch den Titel gewinnen, wenn Sébastien noch in der Meisterschaft aktiv ist. Für uns ist es am wichtigsten, gegen die Besten zu kämpfen. Wenn Ogier weg ist, ist einer der besten weg.»

Neuville weiter: «Natürlich gibt es noch andere gute Fahrer in der Meisterschaft, aber für meine persönliche Genugtuung wäre es wertvoller, wenn ich gewinnen könnte, wenn Sébastien da ist. Deshalb wollen wir ihn bei uns behalten, jeder will das Beste in der Meisterschaft behalten.»

Nach eigenen Angaben war der Verlust des langjährigen Beifahrers Nicolas Gilsoul am Vorabend der Rallye Monte-Carlo zur Saisoneröffnung alles andere als ideal, und ein Podium mit dem neuen Navigator Martijn Wydaeghe in den französischen Alpen war das Beste, was er hoffen konnte zum.

Mit Blick auf die Zukunft freut sich Neuville, dass sein Heimatland Belgien mit der Rallye Ypern (13. - 15. August) als neunte Runde im Kalender steht.

«Dieses Jahr steht noch ein aufregender Kalender bevor, mit einigen neuen Veranstaltungen. Wir haben neue Standorte, neue Herausforderungen vor uns, auf die ich mich sehr freue», fügte er hinzu.