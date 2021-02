Rallye Arctic: Oliver Solberg Debüt im Hyundai WRC

Schneller Aufstieg des 19-jährigen Oliver Solberg, der Sohn von Petter Solberg gibt bei der finnischen Rallye Arctic, dem zweiten Lauf zur Weltmeisterschaft Ende Februar, sein Debüt im Hyundai i20 WRC.

Neben Beifahrer Aaron Johnston wird Solberg zum ersten Mal auf bekannten schneebedeckten Straßen in einem von 2C Compétition eingesetzten Hyundai i20 Coupé WRC antreten. Das Team nahm an der finnischen Veranstaltung im Januar in einem Hyundai i20 R5 teil und belegte den dritten Gesamtrang. Der erste Einsatz in einem World Rally Car soll ein Teil seines Lernprogramms sein.

Solberg, der zuvor als einer der WRC 2-Fahrer des Teams für 2021 bekannt gegeben wurde, wird beim neuen WM-Lauf im Rahmen einer kontinuierlichen Lernkurve für den 19-Jährigen zum ersten Mal zur WRC aufsteigen. Zusammen mit seinem Beifahrer Aaron Johnston wird Solberg in einem von 2C Compétition eingesetzten Auto auf den schneebedeckten finnischen Straßen antreten. Die Crew hatte letzten Monat einen Vorgeschmack auf die arktischen Bedingungen, als sie die finnische Rallye-Meisterschaftsrunde in einem Hyundai i20 R5 bestritt und den dritten Gesamtrang belegte.

Während die Oliver Solberg mit der Teilnahme an der Rallye Arctic Lappland dort wichtige Erfahrungen sammeln konnte, wird es das erste Mal sein, dass er in der WRC-Kategorie antritt. Ziel ist es daher, Erfahrungen zu sammeln und sich mit der Hochgeschwindigkeit des Hyundai i20 Coupé WRC auf Pirelli-Reifen vertraut zu machen. Dort treten Solberg / Johnston neben mit den etablierten Crews von Hyundai Motorsport, Ott Tänak / Martin Järveoja, Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe und Craig Breen / Paul Nagle an. Das Hauptziel wird jedoch sein, die Kilometerleistung vor einem WRC 2-Debüt später in der Saison zu verbessern.

Oliver Solberg sagte: «Als erstes möchte ich Hyundai Motorsport ganz herzlich dafür danken, dass ich die Gelegenheit habe, Erfahrungen zu sammeln, und dass sie mir vertrauen, diese Rallye im Hyundai i20 Coupé WRC zu fahren. Ich zähle die Minuten herunter, bis ich zum ersten Mal in diesem fantastischen Auto sitzen kann. Es ist wirklich ein Traum, mein Debüt in einem World Rally Car mit den amtierenden Herstellerchampion zu geben. Ich bin ziemlich viel auf dem Schnee gefahren und kenne diese Art von Zustand ziemlich gut, aber das Auto ist für mich völlig neu. Das einzige Ziel für mich in Lappland ist es, zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte aus jeder Prüfung herauskommen und das Hyundai i20 Coupé WRC besser verstehen als zu Beginn.»

Teamchef Andrea Adamo meinte: «Wir freuen uns sehr, dass wir Oliver die Gelegenheit bieten, den Hyundai i20 WRC bei der Rallye Arctic Finnland zu fahren. Wir sind natürlich gespannt auf sein Leistungsniveau, aber bei seinem WRC-Debüt lastet kein Druck auf seinen Schultern. Er muss die Rallye genießen und alle möglichen Erfahrungen sammeln. Es wird sein erstes Mal auf der obersten Ebene der Rallye-Welt sein, aber es ist mehr ein Test als alles andere; er muss sich akklimatisieren und sich mit der Hochgeschwindigkeit des Autos unter diesen winterlichen Bedingungen vertraut machen. Wir hoffen, ihn bei der Ankunft, dem Ende der Power Stage, mit viel Freude und Glück zu sehen - das ist das Hauptziel.»