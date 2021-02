Erster Rollout des Ford Fiesta Rally1 im Februar?

M-Sport hofft darauf, sobald die Hybrideinheit zur Verfügung steht, mit dem neu entwickelten Ford nach den technischen Vorgaben für 2022 den ersten Rollout noch im Februar vornehmen zu können.

Nach den Vorstellungen von Malcolm Wilson, Eigner und Geschäftsführer von M-Sport, sollte dies möglich sein. Doch der wollte sich jetzt noch nicht festlegen, welches Fahrzeug das sein könnte. Es wird spekuliert, dass es diesmal der Ford Puma sein könnte. Wilson ließ sich nicht darauf ein, er sagte nur: «Sie werden mehr wissen, wenn wir mit dem Testen beginnen - ich wäre überrascht, wenn das Auto anders aussehen würde als das, das wir jetzt verwenden.»

Wilson fiebert diesem ersten Rollout entgegen: «Das ist etwas, worüber ich sehr aufgeregt bin» sagte Wilson. «Es ist einfach fantastisch zu sehen, wie das neue Auto entwickelt und zusammengebaut wird und wie die Arbeit damit läuft. Ich hoffe, wir können das Auto bis Ende Februar laufen sehen, das ist das Ziel für uns. Ich habe gesehen, was Tom Fowler (Anmerkung: Technik-Chef bei Toyota) gesagt hat, vielleicht sind wir nur ein bisschen voraus.»

Wilson ergänzt: «Es ist immer etwas Unglaubliches an dieser Zeit, wenn man ein neues Auto entwirft, die Art und Weise, wie Chris (Anmerkung: Williams, Leiter der Rallye-Technik bei M-Sport) und sein Team alles tun, ist fantastisch. Um es so auszudrücken, es gibt immer noch Spielraum für diese Leute, innerhalb der Vorschriften einen Unterschied zu machen. Wir haben 40 Jahre Erfahrung in der Rallye-Arbeit und 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von World Rally Cars - wir bringen all dieses Wissen und Verständnis in dieses Auto ein und es zeigt sich.»

Fowler sagte, dass der eigene Toyota Yaris WRC 2022 im ersten Quartal dieser Saison zu sehen sein würde.

Während die Teams einen brandneuen Karosserierahmen entworfen haben, soll das Rohrchassis für die nächste Generation der WRC eine universelle Sicherheitszelle der nächsten Stufe bei Rally1-Autos zum sichersten in der Geschichte des Sports zu machen. Das letzte Teil des Puzzles ist Compact Dynamics, das voraussichtlich Anfang nächster Woche Hybridhardware an die Teams liefern wird. Nächste Woche um diese Zeit sollten also alle Komponenten vorhanden sein, um die WRC in die Zukunft zu führen.