Italien: Neuville mit schnellster Shakedown-Zeit

Thierry Neuville hat bei der fünften Saisonstation der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auf der italienischen Ferieninsel Sardinien im Shakedown die schnellste Zeit markiert.

Thierry Neuville hat beim 2,89 km langen Shakedown zur Rallye Italien Sardinien, dem fünften WRC-Lauf 2021, gleich die inzwischen fast schon legendäre Italien-Stärke von Hyundai (vier Siege in den letzten fünf Jahren) demonstriert. Neuville, Sieger von 2016 und 2018, markierte im Hyundai i20 WRC mit 1:50,7 Minuten die schnellste Zeit. Dort war der Ostbelgier neun Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Ott Tänak und eine Sekunde besser als Teemu Suninen, der wieder in den Ford Fiesta WRC zurückkehrte.

Der Tabellenführer Sébastien Ogier setzte im Toyota Yaris WRC mit 1:51,9 Minuten die viertbeste Zeit, vier Zehntelsekunden besser als der Hyundai-Pilot Dani Sordo, der in den beiden letzten Jahren auf der Mittelmeerinsel siegte.

Die Rallye Sardinien ist die zweite von vier aufeinander folgenden Schotterrallyes. Sie führt nach dem Showstart am Donnerstagabend um 19:00 Uhr in Alghero über insgesamt 1299 km und 20 Schotterprüfungen mit einem Anteil von 303,10 km. Der zentrale Service-Park ist wieder in Olbia, wo die Rallye um 15:00 Uhr am Sonntag endet.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (2,89 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:50,7 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 1:51,6 3 Suninen/Markkula (FIN), Ford 1:51,7 4 Ogier/Ingrassia (F), Toyota 1:51,9 5 Sordo/Rozada (E), Hyundai 1:52,3 6 Evans/Martin (GB), Toyota 1:52,4 7 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:52,4 8 Greensmith/Loudon (GB/IRL), Ford 1:52,8 9 Loubet/Haut-Labourdette (F), Hyundai 1:55,0 10 Katsuta/Barritt (JP/GB), Toyota 1:55,2

Fahrer-WM nach 4 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 79 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 77 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 57 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 45 5 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 41 6 Takamoto Katsuta (JP), Toyota 36 7 Dani Sordo (E), Hyundai 29 8 Craig Breen (IRL), Hyundai 24 9 Gus Greensmith (GB), Ford 22 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 20