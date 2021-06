Toyota möchte erfolgreiche Safari-Story fortsetzen

Toyota ist bei der ostafrikanischen Safari-Rallye, dem kenianischen WM-Lauf, die erfolgreichste Marke, von 1984 bis 1994 siegte Toyota sieben Mal, die Story möchte Toyota beim sechsten Saisonlauf fortsetzen.

Die legendäre Safari-Rallye kehrt vom 24. bis 27. Juni zum ersten Mal seit 19 Jahren in die Weltmeisterschaft (WRC) zurück. Die Rallye ist eine Premiere auf dem afrikanischen Kontinent für den Toyota Yaris WRC, der nach dem Sieg von vier der ersten fünf Läufe des Jahres 2021 derzeit sowohl die Hersteller- als auch die Fahrerwertung anführt.

Obwohl sie zuletzt 2002 in der WRC ausgetragen wurde, hat die Safari Rallye im Motorsport einen legendären Status. Historisch gesehen bot die Rallye unglaublich lange Etappen auf Straßen, die noch für die Öffentlichkeit zugänglich waren, aber für ihr Comeback wird sie auf gesperrten Straßen mit einem ähnlichen Format wie andere moderne WRC-Läufe ausgetragen. Dennoch ist ein anspruchsvoller Event über raue und felsige Strecken zu erwarten, bei dem starker Regen die trockene und staubige Oberfläche in tiefen Schlamm verwandeln kann. Erschwerend kommt hinzu, dass das Reglement Tests außerhalb Europas verbietet. Toyota nutzt stattdessen einen kürzlich durchgeführten Test in Spanien, um sich so gut wie möglich auf das, was in Kenia kommt, vorzubereiten.

Die Rallye startet am Donnerstagmittag in der Hauptstadt Nairobi mit der Superspecial in Kasarani als Auftakt. Der Rest der Veranstaltung findet näher am Servicepark am Ufer des Lake Naivasha, etwa 100 Kilometer nordwestlich, statt. Der Freitag besteht aus drei Prüfungen südlich des Sees, die alle zweimal absolviert werden, bevor es am Samstag weiter nach Norden auf die Straßen rund um den Elmenteita-See geht, mit einem weiteren Trio wiederholter Prüfungen. Die Rallye endet am Sonntag mit insgesamt fünf Prüfungen rund um Naivasha.

Die Rallye in Afrika wird eine neue Herausforderung für alle Fahrer des Teams, darunter auch für den siebenmaligen Weltmeister Sébastien Ogier, der die Meisterschaft nach dem Sieg beim letzten Lauf auf Sardinien mit elf Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Elfyn Evans anführt. Auf Platz sechs liegt der jüngste Fahrer des Teams, Kalle Rovanperä, während Takamoto Katsuta im Rahmen des TGR WRC Challenge Programms erneut in einem vierten Yaris WRC im Einsatz sein wird.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es ist fantastisch, dass die Safari-Rallye und Kenia in die WRC zurückkehren. Die Rallye wird ganz anders als zuvor, als sie auf offener Straße unterwegs waren und die Crews mit Hubschraubern vor dem Gegenverkehr warnten, aber wir erwarten immer noch einige neue Herausforderungen. Die Safari war früher die schwierigste Veranstaltung in der WRC, und obwohl wir nicht genau wissen, wie die Straßen sein werden, müssen wir uns auf eine sehr harte Rallye vorbereiten, die für die Autos sehr hart wird. Es ist Neuland für uns als Team und für alle aktuellen Fahrer und sehr spannend.»

Sébastien Ogier: «Ich freue mich immer darauf, eine neue Herausforderung in meiner Karriere zu entdecken, und ich glaube, dass diese Rallye ganz anders sein wird als alles, was ich bisher gemacht habe. Wir haben schon viel gehört, dass wir uns unsere Ziele ein wenig anders setzen müssen: Wir fahren heute in der WRC wirklich ständig an die Grenzen, aber wenn wir nach Kenia gehen, wird es viel mehr sein über den Versuch, die Rallye ohne Probleme zu überleben. Ich denke, es kann interessant sein, eine solche Herausforderung im Laufe des Jahres zu haben. Es war schwer, die richtige Vorbereitung zu treffen, daher denke ich, dass sich die Fahrer während der Rallye wahrscheinlich ein wenig anpassen müssen, aber die Streckenbesichtigung wird sicherlich wichtig sein, um zu verstehen, was vor uns liegt.»

Elfyn Evans: «Kenia ist natürlich eine große Unbekannte, da keiner der aktuellen Fahrer zuvor dort gewesen ist, um eine Veranstaltung zu bestreiten. Natürlich habe ich viele klassische Aufnahmen aus der Vergangenheit gesehen und alles sieht sehr spektakulär aus. Es wird diesmal nicht ganz dasselbe sein, da wir eine kontrolliertere Etappenschleife haben werden, aber ich freue mich trotzdem darauf, dorthin zu gehen und in einer völlig anderen Umgebung zu fahren. Ich vermute, es wird nicht der reibungsloseste Event im Kalender, und es könnte ein großer Test für das Auto und vielleicht auch für die Crew sein. Von dem, was wir gesehen haben, ist es eine ziemlich offene Landschaft, daher könnte es ziemlich schwierig sein, die Straße zu lesen, aber bis wir da draußen sind und uns bei der Besichtigung selbst ansehen, ist es sehr schwer zu beurteilen, was die größten Herausforderungen sein werden.»

Kalle Rovanperä: «Kenia wird wirklich interessant. Es ist eine neue Veranstaltung für alle und gleichzeitig auch ein echter Klassiker aus der Vergangenheit. Die WRC war zuletzt Anfang der 2000er Jahre dort, als mein Vater an Wettkämpfen teilnahm, und ich habe alle alten Videos von damals gesehen und er hat viele Geschichten erzählt. Der Rallye-Sport ist jetzt ganz anders, daher wird es interessant sein zu sehen, wie wir diese Etappen mit den Autos, die wir heute haben, bewältigen werden. Wir wissen, dass es nicht ganz das gleiche Konzept ist – wir werden zum Beispiel keine so langen Etappen fahren – aber es ist trotzdem schön zu sehen, ob die Bedingungen an manchen Stellen genauso rau und knifflig werden. Alles wird anders, aber ich freue mich darauf.»

Fahrer-WM nach 5 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 106 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 95 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 77 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 49 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 48 6 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 44 7 Dani Sordo (E), Hyundai 30 8 Craig Breen (IRL), Hyundai 24 9 Gus Greensmith (GB), Ford 22 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 20