Toyota will in Belgien die Erfolgsstory fortsetzen

Beim achten Saisonlauf, dem belgischen Einstand in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), will Toyota bei der zweiten Asphaltrallye des Jahres in Ypern die Erfolgsstory 2021 fortsetzen.

Toyota kommt als klarer Spitzenreiter in allen drei WM-Tabellen zur belgischen Premiere in der Königsklasse. Bei den Herstellern liegt das Team unter der Führung von Jari-Matti Latvala 59 Punkte vor dem Titelverteidiger Hyundai. Bei den Piloten liegen mit dem siebenfachen Champion Sébastien Ogier, Elfyn Evans und Kalle Rovanperä, dem mit 20 Jahren jüngsten Sieger aller Zeiten, gleich drei Fahrer unter den vier Besten. Dort führt der Titelverteidiger Ogier 37 Punkte vor dem Vizechampion Evans und 52 Zählern vor Thierry Neuville (Hyundai). Damit auch eine weitere Empfehlung für den siebten Jahressieg für 2021.

Der WM-Sechste Takamoto Katsuta wird im Rahmen des TGR WRC Challenge-Programms erneut in einem vierten Yaris WRC antreten, wobei Keaton Williams den regulären Beifahrer Dan Barritt ersetzen wird, der sich weiterhin erholt, nachdem er sich bei einer schweren Landung in Estland am Hals verletzt hatte.

Obwohl keiner der vier Toyota-Piloten zuvor in Ypern, dem Austragungsort des ersten belgischen WRC-Laufs, angetreten ist, hat die Veranstaltung eine reiche Geschichte, die bis ins Jahr 1965 zurückreicht. In dieser Zeit hat sie sich einen Ruf für ihre anspruchsvollen Prüfungen auf schnellen und engen Strecken erworben, den Landwirtschaftswegen in der Region Westflandern. Diese werden oft von großen Entwässerungsgräben gesäumt und beinhalten zahlreiche Abzweigungen, während häufig Schmutz auf die Straße geschleudert wird.

Vom Servicepark am Grote Markt im historischen Zentrum von Ypern startet die Rallye am Freitagnachmittag mit zwei Runden von vier dicht gedrängten Prüfunge bis in den Abend hinein. Ein weiterer Satz von vier Prüfungen wird am Samstag zweimal absolviert. Am Sonntag bewegt sich die Rallye fast 300 Kilometer zur legendären Strecke von Spa-Francorchamps für die letzten vier Entscheidungen, wobei die abschließende Power Stage berühmte Abschnitte der Rennstrecke selbst nutzt.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Es wird wirklich interessant sein, mit der WRC zum ersten Mal in Ypern und Belgien zu fahren. Es ist kein Event, den ich selbst jemals gefahren bin, aber wir wissen, dass es eine schnelle Asphalt-Rallye auf schmalen Straßen und mit vielen Cuts ist, bei denen man viel Dreck auf die Piste bringen kann. Es ist eine Veranstaltung, bei der es sehr einfach sein kann, Fehler zu machen und wo sie ziemlich hart bestraft werden können. Es wird eine Herausforderung für uns gegen diejenigen, die die Straßen gut kennen, aber im Allgemeinen war unser Auto sehr konkurrenzfähig und unsere Fahrer haben sich auf Asphalt sehr wohl gefühlt. Das ist etwas, das uns zusammen mit unserer starken Position in der Meisterschaft Selbstvertrauen geben kann, was bedeutet, dass wir an der Spitze des Feldes fahren können, wo die Straße am saubersten sein sollte.»

Tabellenführer Sébastien Ogier: «Ich freue mich sehr auf Ypern und eine weitere neue Asphalt-Rallye in der Meisterschaft. Sie ist bekannt als eine sehr anspruchsvolle Rallye und ich freue mich darauf, diese Straßen zum ersten Mal zu fahren. Natürlich wird es nicht einfach, aber wir hatten letzte Woche einen guten Test bei schwierigen Bedingungen mit etwas Regen und haben versucht, unser Bestes zu geben, um bereit zu sein. Im Allgemeinen ändert sich der Grip dort sehr und ich denke, das wird die Hauptschwierigkeit sein, wenn wir versuchen, die Grenzen ohne vorherige Erfahrung mit dieser Rallye zu finden. Es ist schön, in der Position zu sein, die wir jetzt mit einem kleinen Vorsprung in der Meisterschaft haben, aber wir müssen uns auf einige schwierige Rallyes – wie diese – konzentrieren, die noch bevorstehen.»

Gerüchten zufolge will Ogier 2022 ein Kurzprogramm in der Weltmeisterschaft mit Toyota absolvieren. Den dritten Yaris WRC soll er sich, so die Gerüchteküche, mit dem Toyota-Rückkehrer Esapekka Lappi teilen.

WM-Zweiter Elfyn Evans: «Wie viele der Fahrer bin ich noch nie in Ypern gefahren, also ist es eine völlig neue Herausforderung und wir können nicht hundertprozentig sicher sein, was uns erwartet. Es wird schön, wieder auf Asphalt zu sein, aber es ist ganz anders als beim letzten Mal in Kroatien. Anfangs können die Straßen recht einfach erscheinen, da es nicht so viele Kurven und nur viele Geraden und sehr enge Kreuzungen gibt. Unser Test zeigt jedoch, dass es viele Oberflächenänderungen, Gripänderungen und ziemlich viele geschnittenen Kurven gibt, also ist in der Realität etwas mehr drin. Ich war bei den letzten Rallyes nicht so gut, wie ich es gerne hätte, also streben wir definitiv ein starkes Ergebnis an.»

WM-Vierter und Estland-Sieger Kalle Rovanperä: «Es fühlt sich natürlich gut an, diesen ersten Sieg in Estland in der Tasche zu haben und nicht mehr auf dieses Ergebnis zu warten. Jetzt freue ich mich sehr auf Ypern. Diese Rallye war noch nie in der WRC, aber es ist ein wirklich legendärer Event, den jeder im Rallyesport kennt. Im Test konnten wir bereits sehen, dass die Bedingungen knifflig sind. Normalerweise schneiden die Fahrer die Kurven und es gibt viel Matsch und Dreck auf der Straße, daher können die Bedingungen sehr anspruchsvoll und wechselhaft sein. Einer der wichtigsten Punkte, die zum ersten Mal dort fahren, wird sein, zu wissen, wie der Grip ist und wie wir diese Informationen in unsere Streckennoten aufnehmen können.»

Fahrer-WM nach 7 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 148 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 111 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 96 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 82 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 74 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 42 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30