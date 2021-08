Ypern: Ford-Youngster für Asphalt-Abenteuer bereit

Beim achten Saisonlauf, der belgischen Premiere in der Rallye-Weltmeisterschaft in Ypern, geht es zum zweiten Mal 2021 auf Asphalt, M-Sport ist mit seinen Ford-Youngstern bereit.

Das M-Sport Ford World Rally Team und sein Quartett junger Talente begeben sich nächste Woche (13.-15. August) auf ein völlig neues Asphalt-Abenteuer, wenn Belgien und die Ypern Rallye zum ersten Mal Gastgeber der FIA Rallye-Weltmeisterschaft sind. Nach vier Runden auf Schotter bereitet sich das mehrfache Event- und Titelgewinner-Team aus Großbritannien auf einen etwas anderen Asphalt-Event vor. Die Rallye besteht im Wesentlichen aus zwei verschiedenen Abschnitten. Die Route am Freitag und Samstag folgt einem bewährten und anspruchsvollen Format, während die Route am Sonntag die Crews 300 Kilometer östlich zur Rennstrecke von Spa-Francorchamps für vier Etappen in und um den belgischen Grand-Prix-Ort führt.

Davor liegen jedoch 16 Prüfungen mit einer Wettkampfdistanz von 255,26 Kilometern im Umkreis von 30 Kilometern um die historische Marktstadt Ypern im Nordwesten Belgiens. Das Fahren über schmale und technische Feldwirtschaftsstraßen, enge Kreuzungen und Entwässerungsgräben sind an der Tagesordnung, während wechselhaftes Gripniveau und Wetter die Herausforderung für die Fahrer und ihre Teams erhöhen. Und wenn Fahrer Kurven schneiden, können Schlamm und Schotter auf die Straße geschleudert werden, um eine rutschige Oberfläche zu erzeugen.

Kein völliges Neuland

Obwohl es für das M-Sport Ford World Rally Team und seine Fahrer ein neuer Event ist, ist es kein völliges Neuland. M-Sport nutzte die Rallye, um der Welt seinen Ford Fiesta R5 zu präsentieren, als er 2013 als Vorwagen bei der Ypern-Rallye, damals einem Lauf der FIA-Rallye-Europameisterschaft, lief. Der belgische Co-Pilot von Adrien Fourmaux, Renaud Jamoul, und der Co-Pilot von Gus Greensmith, Chris Patterson, haben bereits an der Veranstaltung teilgenommen, während Fourmauxs Familienhaus 40 Kilometer von Ypern entfernt liegt.

Die Rallye Kroatien Ende April war der letzte WM-Lauf, der auf Asphalt ausgetragen wurde und war das Debüt von Fourmaux in einem Ford Fiesta WRC, wobei der Franzose einen guten fünften Gesamtrang belegte. Er kehrt zum M-Sport Ford World Rally Team World Rally Car-Aufgebot zurück, um mit Greensmith zusammenzuarbeiten, während Teemu Suninen an der Seite von Tom Kristensson zur WRC2-Offensive des Teams zurückkehrt, wobei sich beide Ford Fiesta Rally2 verlassen.

Teamchef Richard Millener sagte: «Ypern ist eine sehr knifflige und sehr spezelle Veranstaltung und sicherlich keine typische Asphalt-Rallye, bei der Schlamm von den Fahrern, die die Kurven schneiden, auf die Straße geschleudert werden. Wenn es regnet – wie bei unseren Tests in dieser Woche – gibt es noch mehr Matsch und weniger Grip. Aber alle unsere Fahrer haben Erfahrung mit diesen Bedingungen, während Asphalt für uns in der Vergangenheit ein guter Untergrund war. Obwohl er noch nie in Ypern angetreten ist, ist Adrien 40 Kilometer von der Stadt entfernt aufgewachsen und kennt die Lage des Landes und was ihn in Bezug auf das Wetter und die Auswirkungen auf den Grip zu erwarten hat. Wie Gus erlebte er während seines Tests wechselhaftes Wetter, das es sowohl den Fahrern als auch unseren Ingenieuren ermöglichte, wertvolle Daten zu sammeln. Teemu hat bereits bei Asphalt-Events eine gute Form gezeigt, während Tom eine Saison in Deutschland auf Straßen unterwegs war, die denen, die er in Ypern vorfindet, nicht allzu unähnlich sind. Und wir haben in Kroatien eine beeindruckende Geschwindigkeit von beiden Fahrern gesehen.»

Der 24-jährige Greensmith kennt sich im Wesentlichen auf Asphalt gut ist und ist auf sein Ypern-Debüt vorbereitet, indem er eineinhalb Tage auf Straßen 20 Kilometer von der Veranstaltungsbasis entfernt testete.

Gus Greensmith sagte: «Vom Test war ich überrascht, wie rutschig und unberechenbar die Feldwege sein können und der wechselhafte Grip wird während der Rallye eine große Sache sein. Wir hatten im Test nasse und trockene Bedingungen, also habe ich von allem etwas mitbekommen. Ich fühle mich gut vorbereitet und das Auto hat sich sehr gut verhalten. Eines meiner Hauptaugenmerke beim Test lag darauf, dass ich meine Bremspunkte für die Kreuzungen treffe und keine Zeit verliere. Wenn man beim Bremsen nicht ganz souverän ist, verschenkt man ein paar Zehntel und das summiert sich, also muss man an die Grenzen gehen. Aber der Grip ist auch im Trockenen so wechselhaft, und man muss aufpassen, weil er einen leicht erwischen kann. Asphalt ist für mich ein natürlicherer Untergrund als Schotter, weil ich mit dem Kartfahren aufgewachsen bin und daher mein Ehrgeiz unter den Top 5 liegt.»

Adrien Fourmaux bekommt eine weitere Chance, sein Können am Steuer eines Ford Fiesta WRC unter Beweis zu stellen.

Adrien Fourmaux erklärte: «Für mich ist es eine neue Rallye, aber für mich ist es wie eine Heimrallye, weil sie 40 Kilometer von meinem Haus entfernt ist. Die Besonderheit der Straße ist daher nicht neu und ich weiß um die wirklich engen Kurven und die Notwendigkeit von starken Bremsen und guter Traktion für die langen Geraden, die danach folgen. Es gibt auch einige sehr schnelle Kurven und die Straßen sind sehr eng. Es wird viel geschnitten und das bedeutet, dass es viel Schlamm auf der Straße geben wird, daher wird die Straßenlage sehr wichtig sein. Diese Rallye ist schon im Trockenen eine große Herausforderung, aber wenn Regen kommt, kann es wirklich schwierig werden, weil es eng ist und es viel Schlamm gibt, weil wir mitten auf den Feldern sind. Mit Schotterreifen geht es sogar noch schneller! In Ypern in einem World Rally Car anzutreten ist noch extremer, aber ich bin zuversichtlich. Wir hatten einen guten Test mit etwas Regen, einigen trockenen Straßen. Es ist wirklich schön, so nah bei meinem Haus, meiner Familie, der Familie meines Partners, meinen Freunden zu sein – und es ist die Heimrallye meines Beifahrers Renaud. Natürlich wollen wir ein gutes Ergebnis und werden natürlich wie immer unser Bestes geben. Vielleicht habe ich einen kleinen Vorteil, weil ich ein bisschen weiß, was mich erwartet. Aber ich mache mir keinen Druck, ich will nur im Kampf sein.»

Fahrer-WM nach 7 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 148 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 111 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 96 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 82 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 74 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 42 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30