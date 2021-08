Ypern: Motivationsschub für Neuvilles Titelhoffnungen

Der belgische Fahrer Thierry Neuville versucht, seinem Ehrgeiz um den ersten Titel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beim ersten WM-Gastspiel auf den heimischen Straßen einen Schub zu geben.

Am Wochenende feiert Belgien mit dem Asphaltklassiker in Ypern seinen Einstand in der Rallye-Weltmeisterschaft. Belgien ist das 35. Land, dass eine Runde zur Weltmeisterschaft austrägt. Für den ostbelgischen Huyndai-Werksfahrer und Tabellendritten Thierry Neuville ist die Rallye Ypern, bei der schon sieben Mal gestartet ist, sein erstes echtes WM-Heimspiel, das ihm in den Hoffnungen auf seine erste WM-Krone nach fünf Vizemeisterschaften einen gewaltigen Schub geben soll. Neuville hat in sieben Runden fünf dritte Plätze errungen, sucht aber immer noch nach seinem ersten Sieg des Jahres. Bei fünf verbleibenden Läufen liegt er mit 52 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sébastien Ogier auf Rang drei.

Die Renties Ypern Rally Belgium (13. - 15. August) bietet dem Fahrer des Hyundai i20 World Rally Car eine perfekte Gelegenheit, um zu Ogier aufzuschließen. Neuville ist einer der wenigen Top-Level-Fahrer mit Ypern-Erfahrung und gewann 2018 das Asphalt-Event, bevor es den WRC-Status erreichte. Er versteht besser als jeder andere die Eigenschaften der schmalen Landstraßen in Westflandern, auf denen der Großteil der Veranstaltung basiert, bevor er am letzten Tag quer durch das Land zum Finale auf der legendären Rennstrecke von Spa-Francorchamps aufbricht.

Die Strecken sind sehr kurvenreich mit engen Kreuzungen und tiefen Wassergräben an den Seiten. Das bekannte Schneiden der Kurven bringt es mit sich, dass Schlamm und Dreck auf die Asphaltpisten geschleudert werden.

«Es ist sehr anspruchsvoll, da die Straßen recht eng und rutschig sind und die Gräben auf beiden Seiten immer sehr tief sind, da muss man aufpassen, keine Fehler zu machen und alle vier Räder auf der Straße zu halten», erklärt Neuville. «Ich denke, wir werden viel Action erleben. Ypern hat andere Eigenschaften als jedes andere Asphalt-Event, das wir bisher gesehen haben.»

Neuville wird im Aufgebot von Hyundai Motorsport von Craig Breen und Ott Tänak aus Ypern 2019 unterstützt, dem Trio, das die 59-Punkte-Führung in der Herstellerwertung von Toyota Gazoo Racing abbauen will.

Der siebenfache Champion und Titelverteidiger Sébastien Ogier hat im Toyota Yaris WRC in seiner letzten kompletten WM-Saison Elfyn Evans, Zweiter in der Fahrerwertung, und Kalle Rovanperä, der letzten Monat in Estland seinen ersten WRC-Sieg einfuhr, an seiner Seite. «Generell verändert sich der Grip dort sehr und ich denke, das wird die Hauptschwierigkeit sein, wenn wir ohne vorherige Rallye-Erfahrung versuchen, die Grenzen zu finden», erklärte Ogier. «Es ist schön, in der Position zu sein, in der wir uns jetzt mit einem kleinen Vorsprung in der Meisterschaft befinden, aber wir müssen uns auf einige schwierige Rallyes – wie diese – konzentrieren, die noch bevorstehen.»

Adrien Fourmaux ersetzt Teemu Suninen in M-Sport Fords Fiesta World Rally Car-Aufstellung neben Gus Greensmith. Takamoto Katsuta pilotiert einen vierten Yaris und hat zum ersten Mal von Keaton Williams auf dem Beifahrersitz neben sich, weil sich der reguläre Partner Dan Barritt von seinen in Estland erlittenen Rückenverletzungen erholt. Pierre-Louis Loubet komplettiert die Top-Fahrer in einem riesigen Starterfeld von mehr als 100 Teilnehmern und fährt einen mehr privaten Hyundai i20 WRC.

Die Rallye startet am Freitagnachmittag in Ypern und die Teilnehmer bestreiten Prüfungen über 295,78 km, bevor sie am Sonntagnachmittag in Spa-Francorchamps ins Ziel kommen.

Fahrer-WM nach 7 von 12 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Ogier (F), Toyota 148 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 111 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 96 4 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 82 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 74 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 66 7 Craig Breen (IRL), Hyundai 42 8 Gus Greensmith (GB), Ford 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 31 10 Adrien Fourmaux (F), Ford 30