Monza: Kampf um WM-Krone bei Toyota in vollem Gang 19.11.2021 - 19:16 Von Toni Hoffmann

© Toyota Spitzenreiter Elfyn Evans © Toyota Titelverteidiger Sébastien Ogier © Hyundai Thierry Neuville

Der Toyota interne Kampf um die diesjährige Krone in der Fahrerwertung der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist beim Finale in Monza in vollem Gang, Elfyn Evans gewinnt als Leader etwas an Boden zu Sébastien Ogier.