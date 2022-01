Neue Hybrid-Ära im Rallyesport in Salzburg gestartet 16.01.2022 - 12:00 Von Toni Hoffmann

Team Toyota Team Hyundai Team M-Sport Ford

Im Hangar 7, der Talkshow-Arena von Red Bull in Salzburg, wurden am Samstag die neuen Fahrzeuge für die in diesem Jahr beginnende neue Hybrid-Ära in der Rallye-Weltmeisterschaft vorgestellt.