Hyundai für neue Hybrid-Ära gut vorbereitet

Beim Auftakt in die erste Saison mit den brandneuen Hybrid-Fahrzeugen in der Rallye-Weltmeisterschaft bei der Rallye Monte Carlo strebt Hyundai einen starken Start an.

Das erste Kapitel einer neuen Herausforderung in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beginnt an diesem Wochenende (20. bis 23. Januar) bei der Rallye Monte-Carlo, bei der sich Hyundai Motorsport auf einen schnellen und starken Start in die Rallye-Hybrid-Ära konzentriert. Der Kampf um den Sieg im neuen Hyundai i20 N Rally1 wird von einer Kombination aus Jugend und Erfahrung geprägt sein, denn das Teamaus Alzenau will 2022 erneut um den Herstellertitel kämpfen.

Neben den etablierten Paaren Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Ott Tänak/Martin Järveoja wird die jüngste Hyundai Motorsport-Crew in der Geschichte des Teams antreten: der 20-jährige Schwede Oliver Solberg und sein 27-jähriger Beifahrer Elliott Edmondson. Alle drei Crews haben vor der Veranstaltung intensiv mit dem neuen Herausforderer von Hyundai Motorsport zusammengearbeitet, um sich im Laufe der viertägigen Rallye an die Spitze der Wertung zu kämpfen.

Aufgrund ihrer tückischen und sich ständig ändernden Bedingungen, die in einer einzigen Prüfung eine Mischung aus Asphalt, Schnee und Eis aufweisen können, ist die Rallye Monte-Carlo eine der herausforderndsten und unvorhersehbarsten Veranstaltungen im WRC-Kalender. Die Ausgabe 2022 der Rallye wird einen neuen Servicepark in Monaco anstelle von Gap haben, der seit 2014 die Basis der Veranstaltung war. Es gibt auch Änderungen bei den Prüfungen, wobei fast 95 % der Strecke gegenüber 2021 geändert wurden.

Nach einer dreitägigen Streckenbesichtigung beginnt die Rallye Monte-Carlo am Donnerstag, den 20. Januar, mit einer Eröffnungszeremonie auf dem Platz vor dem berühmten Casino, bevor die Crews im Schutz der Dunkelheit zwei Prüfungen bestreiten. Am Freitag werden die brandneuen Rally1-Autos an ihre Grenzen gehen, das Tagesprogramm besteht aus sechs Entscheidungen ohne Mittagsservice. Stattdessen wird es zwischen fast 100 km Bergetappen nur eine einzige Gelegenheit zum Reifenwechsel geben. Am Samstag stehen fünf anspruchsvollere Prüfungen auf einer Wettbewerbsdistanz von 92,46 km auf dem Programm. Ähnlich wie am Freitag findet am letzten Tag der Veranstaltung kein Service statt, wenn die Teams vier weitere Etappen in den Alpen in Angriff nehmen.

Die Vorbereitungen von Hyundai Motorsport für die 90. Ausgabe der Rallye Monte-Carlo begannen Anfang Dezember, als die Teams den neuen Hyundai i20 N Rally1 unter winterlichen Bedingungen in den französischen Alpen auf Herz und Nieren prüften. Das Team führte letzte Woche seinen letzten Test vor dem Event im Gebiet bei Gap durch und gab den Fahrern und Ingenieuren die Möglichkeit, das Setup des Autos zu optimieren, bevor es zum Saisonauftakt an die Startlinie ging.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Wir freuen uns auf das Debüt der neuen Rally1-Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Dies wird der Höhepunkt einer intensiven Zeit der technischen Entwicklung unserer gesamten Organisation sein. Unser neues Auto wurde ausgiebig getestet, um uns intensiv auf Monte-Carlo vorzubereiten, das für alle Teilnehmer ein hartes Rennen werden wird. Zuverlässigkeit wird eine Schlüsselrolle spielen, wenn wir die neuen Autos auf Herz und Nieren prüfen. Für Hyundai Motorsport ist es unser langfristiges Ziel, in diesem Jahr erneut um die WRC-Titel zu kämpfen. Wir wissen, dass es ein großer Vorteil wäre, in der Eröffnungsrunde ein starkes Ergebnis zu erzielen. Als Team werden wir alles daran setzen, mit unseren drei Crews positiv ins Jahr 2022 zu starten.«

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (#11 Hyundai i20 N Rally1) standen beim Partnerschaftsdebüt bei der Rallye Monte-Carlo 2021 auf dem Podium. Neuville holte den ersten Sieg des Teams bei der Veranstaltung im Jahr 2020

Neuville sagte: «Unser Hauptziel in Monte-Carlo ist es, ins Ziel zu kommen und Erfahrungen im Auto zu sammeln. Ich glaube nicht, dass wir eine völlig trockene Veranstaltung haben werden, aber ich glaube auch nicht, dass es voller Schnee sein wird. Wie üblich erwarten wir eine Mischung von Bedingungen. Aus diesem Grund ist es sehr schwierig, für alle Etappen die perfekte Reifenwahl zu treffen, also dreht sich am nächsten Wochenende alles um Kompromisse – der Fahrer, der es am besten macht, wird der konkurrenzfähigste sein. Die Auswahl der Reifen ist nicht so einfach, da man viele Informationen sammeln, sich selbst vertrauen und sich engagieren muss. Es wird eine Herausforderung, aber ich fahre gerne unter diesen Bedingungen, also wird es spannend.“

Ott Tänak/Martin Järveoja (#8 Hyundai i20 N Rally1). Die estnische Crew startet in die dritte Saison bei Hyundai Motorsport. Das Paar hat zuvor einen Hattrick von Podestplätzen im Fürstentum errungen.

Tänak meinte: «Ich denke, es gibt einige Unsicherheiten auf dem Weg nach Monte-Carlo, daher ist es wichtig, dass wir ohne größere Probleme durch die Rallye kommen und das Auto am Laufen halten, damit wir so viel Erfahrung wie möglich sammeln – das wird die Priorität sein. Bei der Rallye Monte-Carlo geht es nicht so sehr um reine Leistung; es geht um die Zuverlässigkeit und die kleinen Entscheidungen, die man trifft. Natürlich wollen wir an diesem Wochenende gut abschließen und viele Punkte für die Meisterschaft sammeln. Die allererste Fahrt im Dunkeln mit dem neuen Auto wird sicherlich ein Abenteuer.»

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (#2 Hyundai i20 N Rally1). Solberg beginnt erste Saison als Werksfahrer von Hyundai Motorsport in der WRC. Edmondson wird bei dem Ausflug mit dem Schweden auf dem Beifahrersitz sitzen.

Solberg führte an: «Der Start meiner ersten WRC-Saison in Monte-Carlo wird sehr aufregend. Ich denke, wir haben realistische Erwartungen an die Veranstaltung. Das Wichtigste für uns ist, einfach anzukommen und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Die Rallye Monte-Carlo ist eine Veranstaltung, bei der alles passieren kann; Eine Etappe kann mit Schnee beginnen und mit Asphalt enden, also ist es eine sehr interessante und unvorhersehbare Art, die Saison mit den neuen Autos zu beginnen, aber es ist auch sehr aufregend. Ich weiß, dass ich einige Zeit brauchen werde, um mich zurechtzufinden, aber ich habe die besten Jungs im Team, von denen ich lernen kann.»