Letzter Puma-Test für Loeb vor Monte Carlo

Sébastien Loeb im Januar-Stress: Der neunfache Rallye-Champion hat es geschafft, rechtzeitig nach 14 Tagen Rallye Dakar rechtzeitig beim letzten Test im Ford Puma Rally1 Hybrid für die Rallye Monte Carlo anzutreten.

Keine Frage: Sébastien Loeb ist durch und durch ein Racer. Da driftet er 14 Tage im Prodrive BRX Hunter bei der 44. Rallye Dakar durch den heißen Wüstensand in Saudi-Arabien zum zweiten Platz hinter Nasser Al-Attiyah (Toyota), dann sprintet er, kaum im Ziel in Jeddah, zum letzten Test mit dem Ford Puma Rally1 Hybrid in den etwas kühleren Seealpen für die Rallye Monte Carlo.

Weniger als 48 Stunden nach seinem zweiten Platz bei der Dakar in Saudi-Arabien startete Sébastien Loeb etwas spät am Sonntag, gegen 11 Uhr in den abschließenden Test im brandneuen Ford Puma Rally1, in dem er bei der Rallye Monte Carlo zum ersten Mal für M-Sport Ford startet. Er übernahm zuerst die Einstellungen vom Test mit seinem Kollegen Gus Greensmith vom Donnerstag, um das Auto seinen Vorstellungen anzupassen.

Auch die M-Sport-Neuverpflichtung Craig Breen, der beim Test am Mittwochmorgen den Puma beim Überschlag etwas schrottete, durfte ausnahmsweise wieder testen. Im Normalfall steht laut FIA nur ein Testtag zu.

Video vom Test