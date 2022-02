Schweden: Rovanperä führt Toyota-Trio an

Mit der dreifachen Führung für Toyota endet der Samstagvormittag der Winterrallye Schweden, zweite Station der Rallye-Weltmeisterschaft, Kalle Rovanperä vor Elfyn Evans und Esapekka Lappi.

Am Freitagabend gab es noch Jubel im Lager von Hyundai Motorsport über die Führung von Thierry Neuville im i20 N Rally1. Nach der ersten Samstag-Schleife wieder einige Stirnfalten bei Hyundai, denn der japanische Rivale Toyota wurde nach elf von 17 Prüfungen im verschneiten Schweden mit einer dreifachen Führung gelistet, erst dann folgte Neuville im besten Hyundai auf P4.

Vorne festigte der 21-jährige Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 seine Führung. Der Tabellendritte lag beim ersten Auftritt der Hybrid-Fahrzeuge im Schnee 4,8 Sekunden vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans, der 2020 die letzte Rallye Schweden gewonnen hatte. 7,2 Sekunden hinter Evans rangierte der Toyota-Rückkehrer Esapeka Lappi auf dem dritten Platz, 3,1 Sekunden vor Neuville.

Trotz seiner Führung war der zweifache Laufsieger Rovanperä mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden: «Es war viel schwieriger als ich erwartet hatte. Ich habe so viele dumme Fehler gemacht und es war ziemlich knifflig in den Spurrillen, aber es ist gut, dass wir nicht viel Zeit verloren haben.»

«Wir sind weiter im Spiel», war der kurze Kommentar von Evans. Kurz war auch das Statement von Lappi: «Das war kein schlechter Morgen.»

Etwas mehr wusste Neuville zu berichten: «Beim ersten Bremspunkt bin ich geradeaus gefahren. Danach war etwas seltsam. Das Auto wurde die ganze Zeit durch das Hybridsystem abgebremst. Ich konnte die Geschwindigkeit nicht erreichen, aber wir sind immer noch hier.»

36,4 Sekunden hinter seinem Teampartner Neuville reihte sich der erst 20-jährige Einheimische Oliver Solberg im zweiten offiziellen Hyundai auf dem fünften Rang ein.

Beim Saisonauftakt in die neue Hybrid-Ära an der Côte d’Azur brillierte M-Sport Ford noch mit dem Sieg von Gastarbeiter Sébastien Loeb und dem dritten Rang von Craig Breen. In Schweden fährt Breen nach seinem frühen Missgeschick hinterher. Bester Puma-Puma-Pilot ist Adrien Fourmaux auf dem siebten Platz (+ 2:02,9), 12,3 Sekunden vor dem Stallgefährten Gus Greensmith.

Schweden-Spikes

In Schweden kommen spezielle Winterreifen mit Spikes zu Einsatz. Der italienische Reifenausrüster Pirelli erklärt: «Die bevorstehende Rallye Schweden ist der einzige reine Winterlauf der Saison, der auf Eis und Schnee stattfindet. In der Woche vor der Rallye herrschen Temperaturen zwischen minus 5 und minus 10 Grad Celsius. Die Prüfungen werden größtenteils vereist sein. Das Reglement erlaubt den Einsatz eines einzigen Spikereifentyps in jeder Klasse der Rallye Schweden. Der Sottozero Ice J1B wird von Rallye1- und Rallye2-Autos verwendet und ist eine Weiterentwicklung des letztjährigen J1A-Reifens. Er verfügt laut Pirelli-Angaben über insgesamt 384 Wolframspitzen, die jeweils sieben Millimeter aus den Profilblöcken herausragen. Der restliche Teil der Spikes wird durch das patentierte Vulkanisationsverfahren von Pirelli in den Reifen eingebracht und nicht nachträglich eingesetzt. Die weniger leistungsstarken Rallye3-Autos in der Junior WRC werden den Sottozero Ice WJA-Reifen verwenden.«

Rallye Schweden live auf ServusTV:

Samstag, 26. Februar 2022:

12:00 Uhr: WP 11 Umea 1

18:30 Uhr: WP 15 Umea 2

Sonntag. 27. Februar 2022:

08:00 Uhr: WP 17 Sarsjöliden

12:00 Uhr: WP 19 Sarsjöiden (Power Stage)