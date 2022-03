Toyota: Erste Schottertests auf Sardinien

Zum ersten Mal in diesem Jahr 2022 hat Toyota die Tests mit Hybrid-GR Yaris Rally1 auf Schotter aufgenommen, der Schweden-Sieger Kalle Rovanperä durfte als Erster ran.

Für dieses Debüt auf Schotter reiste das Toyota Gazoo Racing Team nach Sardinien, um ein viertägiges Programm zu beginnen. An diesem ersten Testtag am Dienstag veröffentlichte Kalle Rovanperä ein kurzes Video von einer in seinem Helm installierten Kamera (Video).

Nach dem Finnen werden auch der derzeit Führende der WRC-Meisterschaft, Elfyn Evans, Esapekka Lappi und Takamoto Katsuta auf italienischem Boden testen können.

Im April wird das gesamte Toyota-Team auch Asphalttests in Kroatien durchführen, um sich auf die dritte Runde des Kalenders 2022 vorzubereiten.