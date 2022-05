Moncet/Hyundai: «Es liegt viel Arbeit vor uns»

Hyundai beendete den dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien mit den Plätzen zwei und drei unter Ott Tänak und Thierry Neuville, der kommissarische Teamchef Julien Moncet weiß, dass es noch viel Arbeit gibt

Hyundai Motorsport arbeitet mit Hochdruck daran, das Schotter-Setup seines i20 N Rally1 zu verbessern, auch im Hinblick auf die erste Schotterrallye des Jahres mit dem vierten Saisonlauf in Portugal (20. – 22. Mai 2022). Der portugiesische Klassiker ist die erste reine Schotterveranstaltung für die neuen Hybridfahrzeuge Rally1. Das in Alzenau ansässige Team lag mit der Entwicklung seines brandneuen Hybridautos 2022 hinter den Rivalenteams M-Sport Ford und Toyota Gazoo Racing zurück. Der Zeitraum zwischen den Läufen drei und vier wird als entscheidend für die nächste Phase der Saison angesehen.

Die Fahrer von Hyundai Motorsport haben zugegeben, dass dem Team immer noch Daten über Schotter fehlen, wobei der Fokus in der letzten Hälfte der letzten Saison auf Asphalt verlagert wurde, um das bestmögliche Auto für das Debüt im Januar bei der Rallye Monte-Carlo bereitzustellen. Die nächsten fünf Läufe der Meisterschaft finden auf Schotter statt, mit so unterschiedlichen Veranstaltungen wie die Safari-Rallye Kenia und die Rallye Finnland. Neben seinem aktuellen Testprogramm vor der Veranstaltung in Portugal führte Hyundai zusätzliche Tests in Südfrankreich in der Lücke zwischen Schweden und Kroatien durch.

«Schotter ist ein großer Teil der Saison», sagte Julien Moncet, stellvertretender Teamdirektor von Hyundai Motorsport. «Wir haben viel an der Zuverlässigkeit des Autos gearbeitet und ich denke, wir haben das Ziel erreicht. Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, Veranstaltungen wie Sardinien und Safari sind harte Rallyes, die spezifisch sind und das Auto in allen Bereichen wie Fahrwerk, Hybrid und Getriebe auf die Probe stellen werden. Davor haben wir Portugal und wir haben Dani Sordo für diese Veranstaltung zurück. Wir müssen in allen Bereichen mit dem Auto pushen und das Team und die Piloten sind bereit, das zu tun.»

Neuville war der erste Fahrer von Hyundai Motorsport, der bei seinem Pre-Event-Test am Mittwoch in Portugal einen i20 N Rally1 mit der Schotterspezifikation gefahren ist. Die Bedingungen waren feucht bis trocken für den Belgier. Bei trockeneren Bedingungen am Freitag in Arganil übernahm der Spanier Sordo am Freitag das Auto.