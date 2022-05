Hyundai mit starkem Kundenkontingent in Portugal

Insgesamt zehn Crews werden bei der Rallye Portugal in i20 N Rally2-Fahrzeugen an den Start gehen, so viele Hyundai Motorsport-Kunden wie noch nie bei einem Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft.

Die Zahl umfasst das WRC2-Team von Hyundai Motorsport mit Teemu Suninen und Fabrizio Zaldivar sowie den Kundensport-Juniorfahrer Josh McErlean in einem von PCRS betriebenen Auto. Bei der Rallye Portugal, vierter Saisonlauf vom 20. bis 22. Mai, werden die bislang meisten Hyundai-Kundenteams starten, mit zehn i20 N Rally2-Fahrzeugen.

Die Rekordzahl von Hyundai-Kunden bei der Veranstaltung zeigt den wachsenden Ruf der Kundenrennabteilung von Hyundai Motorsport, der in Alzenau, Deutschland, gebauten Autos und der Teams, die sie vorbereiten und fahren. Seit seinem Debüt im vergangenen Sommer hat das Auto Klassensiege in der WRC2 sowie Gesamtsiege bei nationalen Rallyes in Frankreich, Spanien und Portugal errungen. Einschließlich der beiden älteren i20 R5-Modelle, die bei der Rallye Portugal ins Feld stoßen werden, verdoppelt die Gesamtzahl fast die bisher größte Anzahl von Hyundai-Kunden bei einer Weltmeisterschaftsveranstaltung – vom Saisonfinale 2020, der Rallye Monza.

Die diesjährige Rallye Portugal markiert das Debüt des WRC2-Teams von Hyundai Motorsport im Jahr 2022, wobei die Fahrer Teemu Suninen und Fabrizio Zaldivar ihre Saison mit sieben Veranstaltungen mit dem i20 N Rally2 bei der Veranstaltung in Matasinhos beginnen werden.

Der paraguayische Zaldivar ist einer von zwei Junior-Fahrern von Customer Racing, die an der Veranstaltung teilnehmen werden, da Josh McErlean einen von drei i20 N Rally2 fährt, die vom irischen Team PCRS für das Wochenende vorbereitet wurden. McErlean bereitete sich auf den Start seiner WRC2-Saison vor und zeigte bei der Rali Terras D’Aboboreira ein großartiges Tempo, wo er bei der nationalen Veranstaltung zwei Prüfungen vor weitaus erfahreneren portugiesischen Crews gewann.

Die beiden anderen Autos des Teams werden Pauric Duffy anvertraut, der das Auto dieses Jahr bereits bei zwei portugiesischen Rallyes gefahren ist, und Paul Rowley, der sein Debüt im Auto und bei der Veranstaltung gibt.

Oliver Solberg, einer von zwei Fahrern, die mit dem i20 N Rally2 bei seinem Wettbewerbsdebüt bei der Rallye Ypern im Jahr 2021 eine Bestzeit erzielt haben, wird zum ersten Mal seit der Rallye Finnland in der vergangenen Saison wieder ans Steuer eines von Hyundai Motorsport Customer Racing gebauten Fahrzeugs zurückkehren, während er weiterhin konkurrenzfähige Meilen und Erfahrungen auf WRC-Prüfungen sammelt. Das belgische BMA-Team, das bisher bei jedem Lauf der WRC2-Saison mit seinem i20 N Rally2 dabei war, wird ein Auto einsetzen – für den Franzosen Frédéric Rosati, der dieses Jahr bereits in Monte Carlo und Schweden gefahren ist.

Die Rallye Portugal ist auch Gastgeber der vierten Runde der portugiesischen nationalen Rallye-Meisterschaft, die auch eine große Hyundai-Kundenpräsenz in Form des Trios von Team Hyundai Portugal für Bruno Magalhães, Ricardo Teodósio und Pedro Meireles aufweist. Das von Hyundai Portugal unterstützte Team ist stark in die Saison gestartet, wobei Magalhães bei jedem der ersten drei Events einen Podiumsplatz errungen hat. Magalhães holte in der vergangenen Saison bei seinem erst dritten Start mit dem Auto auch den Sieg bei einem nationalen Event.

Julien Moncet, stellvertretender Teamchef von Hyundai Motorsport, sagte: «Wir sprechen viel über die wachsende Stärke und den Ruf der Kundensportabteilung, aber selten gibt es so klare Beweise dafür wie in den Nennungen unserer Kunden für die Rallye Portugal. Die Zahl ist natürlich unglaublich positiv und unterstreicht die Arbeit der Abteilung, Autos zu Beginn der Saison an Teams zu liefern, aber noch beeindruckender ist die Qualität der Crews dahinter. Natürlich haben wir ein sehr starkes Fahrerpaar für unser eigenes WRC2-Team, aber Oliver Solberg, Josh McErlean und Bruno Magalhães haben auch bei früheren Veranstaltungen ihre Pace im Auto bewiesen.»