Rovanperä fordert von Toyota besseren Wetter-Service

Der Tabellenführer Kalle Rovanperä fordert von seinem Toyota-Team besseren Wetter-Service für die Reifenwahl, die ungenauen Wetter-Informationen in Kroatien hätten ihn fast den zweiten Saisonsieg gekostet.

Das hätte böse ins Auge gehen können: Rovanperä hatte im Toyota GR Yaris Rally1 bei der dritten Saisonrunde der WRC 2022 zwei Prüfungen vor dem Ende mit 28,4 Sekunden Vorsprung auf den Hyundai-Rivalen Ott Tänak geführt, aber auf der vorletzten Entscheidung verlor er seine Führung, als es zu regnen begann. Während es Rovanperä gelang, die Führung und den Sieg auf der Power Stage zurückzuerobern, erwies sich seine Reifenauswahl aus vier harten und zwei Regenreifen als weniger effektiv als Tänaks Wahl mit vier weichen Pirelli und zwei Regenreifen.

Toyota-Teamkollege Esapekka Lappi gestand: «Ich weiß nicht, wo Rovanperä zuerst diese beiden Regenreifen abgenommen hat, weil es von unserer Seite sehr klar war, dass es völlig trocken ist», aber das unterstrich Rovanperäs Argument dass die Wetterinformationen von Toyota nicht so genau waren wie die von Hyundai.

«Ich denke, das ist etwas, worauf wir genauer eingehen müssen», sagte Rovanperä. «Natürlich ist Hyundai ein bisschen besser, vielleicht mit dem Regen, weil Thierry Neuville auch im Kampf war und eine etwas weichere Option gewählt hat, also müssen wir damit präziser sein. Es ist immer etwas, was wir verbessern können.»

Elfyn Evans, der am Sonntag fünf harte Reifen nahm, stimmte seinem Teamkollegen zu und enthüllte, dass alles, was Toyota «erwartete», «ein kleines Risiko von etwas Nieselregen und etwas Feuchtigkeit» war.

Tänak ist sich auch bewusst, dass Hyundai beim letzten Mal in Kroatien in Bezug auf die Reifen einen Vorteil zu haben schien. «Unsere Reifenwahl war definitiv perfekt und wir hatten immer die richtigen Reifen, selbst im Vergleich zu anderen», sagte Tänak DirtFIsh. «Es sah so aus, als würde uns Kalle die letzten zwei Tage am Ende nur folgen, es waren sehr ähnliche Reifen. Aber am Ende hatten sie definitiv die Leistung, die uns im Moment fehlt, und das ist etwas, was wir verbessern müssen.»