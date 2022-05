Loeb testet für seinen zweiten Puma-Start

Am Wochenende gab der neunfache Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb im portugiesischen Portimao im Ferrari seinen DTM-Einstand, wenige Tage später saß er im Ford Puma und bereitete sich auf die Rallye Portugal vor.

Beim vierten Lauf vom 20. bis 22. Mai in Portugal beherrscht nur ein Thema die erste Schotterrallye des Jahres: Die Neuauflage des Thriller-Duells zwischen Sébastien Loeb und Sébastien Ogier bei der Rallye Monte Carlo. Loeb gewann bei seiner Jungfernfahrt im Ford Puma Rally1 zum achten Mal den Klassiker vor Sébastien Ogier, der seinen möglichen neunten Monaco-Sieg wegen eines Reifenschadens am Toyota GR Yaris Rally1 auf der vorletzten Prüfung verpasste. In Portugal treten die beiden, die in den beiden letzten Jahrzehnten mit ihren 17 Titeln die Weltmeisterschaft so dominierten, wieder gegeneinander an.

Nachdem Loeb am vergangenen Wochenende im Ferrari 488 GT3 Evo in der DTM auf der Strecke von Portimao in Portugal mit den Plätzen 16 und 18 unterwegs war, bereitet sich der 80-fache Rallye-Gesamtsieger mit seinem einzigen Tag auf die Portugal-Rallye vor. Bei dieser Gelegenheit steuert der gebürtige Elsässer und Wahlschweizer zum ersten Mal mit diesem Auto auf Schotter, immer mit Isabelle Galmiche auf dem Beifahrersitz.

Bei M-Sport konnten bereits Adrien Fourmaux, Craig Breen und Gus Greensmith mit dem Ford Puma Rally1 jeweils einen Tag vor ihm fahren.

Video vom Test