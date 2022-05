Rossel gewinnt auch in Portugal, nun WRC2-Leader

Yohan Rosel sichert im Citroën C3 Rally2 beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Portugal nach Kroatien seinen zweiten WRC2-Saisonsieg und übernimmt die Tabellenführung.

Neben dieser beeindruckenden Leistung in der WRC2-Klasse belegte Rossel bei der Rally de Portugal auch den zehnten Gesamtrang. Es war eine erstklassige Leistung bei einem der anspruchsvollsten Läufe der Rallye-Weltmeisterschaft.

Rossels zwei aufeinanderfolgende Siege bringen ihn an die Spitze der WRC2-Fahrerwertung. Er übernimmt somit die Kontrolle über die Meisterschaft, die ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Es ist auch ein symbolisches Statement für Citroën Racing, eine der größten Marken in der Geschichte des Sports und eine, die immer noch eine führende Rolle in der WRC2 spielt.

Yohan Rossel war sich der Schwierigkeiten der portugiesischen Schotterpisten bewusst und nutzte zusammen mit Beifahrer Valentin Sarreaud seine Erfahrung und die Effizienz seines C3 Rally2, um die Rallye intelligent anzugehen. Nach dem ersten Tag nahmen Yohan Rossel und Valentin Sarreaud an Tag zwei eine schärfere Herangehensweise vor, was es ihnen ermöglichte, konstante Prüfungszeiten unter den Führenden zu erzielen. Am Sonntag lieferte Rossel eine ausgeglichene Leistung ab, drängte und kontrollierte sein Tempo, um nach einem dramatischen Ende auf der Power Stage den WRC2-Sieg bei der Rallye Portugal nach dem Ausfall des bis kurz vor dem Ziel führenden Teemu Suninen (Hyundai) zu erringen.

WRC2-Sieger Rossel: «Es war eine sehr knifflige Rallye. Dieser Sieg ist sehr wichtig für Citroën Racing und die WRC2-Meisterschaft. Dieses Ergebnis ist nur der Lohn für all die Arbeit, die wir seit Anfang des Jahres geleistet haben. Ich bin sehr zuversichtlich in den C3 Rally2. Wir führen jetzt die WRC2 an, aber wir lassen uns nicht davon abbringen – es ist noch ein langer Weg in dieser Saison. Wir müssen weiter daran arbeiten, diese Position zu halten und meine Pace im Auto zu erhöhen, um die nächsten Läufe der WRC2 besser in den Griff zu bekommen.»

Bernard Piallat, Manager bei PH-Sport: «Yohan Rossel hat es geschafft, den Druck auf den Führenden der WRC2 während der gesamten Rallye aufrechtzuerhalten. Natürlich ist es ein etwas unerwarteter Sieg, aber sicherlich nicht unverdient, denn Yohan und Valentin hatten eine sehr solide Rallye. Dieser Sieg bringt uns an die Spitze der WRC2-Wertung und wir setzen jetzt alles daran, dort zu bleiben.»

Didier Clément, Leiter Kundensport, Citroën Racing: «Der C3 Rally2 hat an diesem Wochenende bei Veranstaltungen, bei denen es um Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit geht, einige gute Leistungen gezeigt. Auf dem portugiesischen Schotter und auf den Asphaltstraßen der Rallye Antibes-Côte d’Azur zeigten Yohan Rossel und Yoann Bonato beide beeindruckende Geschwindigkeiten. Diese beiden Siege bei Events, die für die Crews und ihre Autos wirklich anspruchsvoll sind, unterstreichen all die Arbeit, die wir in der Entwicklung geleistet haben.»