Nächstes Schotterdoppel von Toyota auf Sardinien?

Toyota beendete die erste Schotterrallye des Jahres beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Portugal mit einem Doppelschlag unter Kalle Rovanperä und Elfyn Evans, Fortsetzung auf italienischem Schotter?

Im Vorjahr landete Toyota mit Sébastien Ogier und Elfyn Evans auf den Schotterpisten der italienischen Mittelinsel einen Doppelsieg. Beim vorausgegangen Lauf in Portugal gab es ein Doppel mit Kalle Rovanperä und Elfyn Evans. Toyota möchte die Siegesserie der GR Yaris Rally1 bei der Rallye Italien auf Sardinien vom 2. bis 5. Juni fortsetzen: Der zweite Teil einer Doppelveranstaltung auf rauen und steinigen Schotterstraßen in Südeuropa.

Die Reise auf die Ferieninsel Sardinien folgt unmittelbar auf die Rallye Portugal in der vergangenen Woche, bei der das Team beim ersten Schotter-Event der Hybrid-Rally1-Ära einen Doppelsieg erzielte. Nach drei aufeinanderfolgenden Siegen auf drei verschiedenen Oberflächen führt Kalle Rovanperä die Meisterschaft mit 46 Punkten an, während Elfyn Evans nach dem zweiten Platz in Portugal auf den fünften Platz in der Gesamtwertung vorrückt. Esapekka Lappi kehrt auf Sardinien in den Yaris zurück, wo er 2018 mit dem Team auf dem Podium stand. Takamoto Katsuta wird erneut für TGR WRT Next Generation antreten, nachdem er in den Punkten auf den dritten Platz vorgerückt ist, als er in Portugal nur knapp ein Podium verpasste.

Sardiniens Prüfungen zeichnen sich durch schnelle, aber enge Pisten aus, die von Büschen, Bäumen und Felsen gesäumt sind und wenig Spielraum für Fehler lassen. Die sandige Oberfläche wird von jedem vorbeifahrenden Auto weggefegt, um einen felsigen und rauen Untergrund freizulegen, der in Kombination mit einigen der höchsten Temperaturen der Saison eine harte Prüfung für Autos und Reifen darstellen kann.

Der Servicepark kehrt nach einem Jahr in Olbia im Osten an die Strandpromenade von Alghero im Nordwesten der Insel zurück. Der Start der Rallye erfolgt am Donnerstagabend weiter in Olbia mit einer neuen Super Special Stage auf gemischtem Untergrund. Freitag und Samstag bestehen aus bekannten Strecken aus den letzten Jahren, wobei ein Prüfungspaar morgens zweimal gefahren wird, bevor am Nachmittag zwei weitere Tests wiederholt werden. Die Samstagsetappe wird ohne Mittagsservice in Angriff genommen. Es gibt nur eine Reifenmontagezone. Zum Abschluss am Sonntag gibt es nach einjähriger Abwesenheit ein Comeback für die Prüfungen Cala Flumini und Sassari – Argentiera an der Küste nördlich von Alghero.

Teamchef Jari-Matti Latvala. «Portugal war eine fantastische erste Rallye auf Schotter für den GR Yaris Rally1 und das Team kann nach Sardinien fahren in dem Wissen, dass es ein schnelles und zuverlässiges Auto gebaut hat. Aber wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Auf Sardinien können wir höhere Temperaturen erwarten und die Straßenoberfläche ist härter mit vielen losen Steinen. Der Straßenkehreffekt ist normalerweise größer und wird uns wahrscheinlich mehr bestrafen als in Portugal. Aber Kalle ist im Moment offensichtlich in einer unglaublichen Form und ich bin mir sicher, dass auch Elfyn nach seiner Fahrt am vergangenen Wochenende einen Schub an Selbstvertrauen spüren wird. Endlich kehrt Esapekka in unsere Aufstellung zurück und hat sich in der Vergangenheit auf Sardinien gut geschlagen, also bin ich mir sicher, dass er mit einer guten Straßenlage auch schnell sein wird.“

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Sardinien wird eine weitere harte Rallye. Die Strecken dort waren in der Vergangenheit schwierig für mich, aber letztes Jahr hatte ich ein besseres Gefühl, obwohl wir am Wochenende einige Probleme hatten. Hoffentlich können wir dieses Jahr die Prüfungen genießen und schnell sein. Wenn die Bedingungen wie gewohnt heiß und trocken sind, könnte es für uns schwieriger werden, als in Portugal von Anfang an um den Sieg zu kämpfen, aber das Ziel wird das gleiche sein: unser Bestes zu geben. Wir fahren dorthin in dem Wissen, dass wir mit dem Auto auf Schotter eine gute Basis haben, und obwohl wir uns darauf konzentrieren müssen, es noch besser zu machen, sind wir bereits an einem guten Ort.»

Vorjahreszweiter Elfyn Evans:«Es war gut, in Portugal ein starkes Ergebnis zu erzielen, und obwohl ich mit dem Wochenende nicht ganz zufrieden war, gibt es uns in Sardinien etwas, worauf wir aufbauen können. Als Team haben wir gezeigt, dass wir mit dem Auto auf Schotter eine super Ausgangslage haben und ich denke, dass wir für das nächste Event noch einiges verbessern können. Es hilft, zwei Rallyes hintereinander zu haben, die einen relativ ähnlichen Charakter haben, obwohl die Straßen in Sardinien tendenziell einen härteren Untergrund haben als die typischen Prüfungen in Portugal. Das Wetter wird wahrscheinlich noch heißer, also wird es ein herausforderndes Wochenende für die Autos und die Fahrer.»

Esapekka Lappi: «Es war großartig, die Leistung des GR Yaris Rally1 auf Schotter in Portugal zu sehen, und das hat meine Vorfreude auf die nächste Woche sicherlich gesteigert. Natürlich hatte ich nicht so viel Zeit im Auto auf Schotter wie die anderen, aber das Gefühl war bisher gut und es sieht so aus, als hätte das Team wirklich gute Arbeit geleistet. Ich bin schon immer gerne nach Sardinien gefahren; Die Lage und das Wetter sind wirklich schön und ich hatte dort einige gute Rallyes, als ich das letzte Mal mit dem Team war. Ich freue mich also sehr darauf. Unsere Ausgangsposition für den Freitag ist gut und ich hoffe, dass wir um die Top 4 oder sogar auf das Podium kämpfen können.»

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 106 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 60 3 Takamoto Katsuta (J), Toyota 38 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 37 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 36 6 Craig Breen (GB), Ford 34 7 Sébastien Loeb (F), Ford 27 8 Gus Greensmith (GB), Ford 20 9 Dani Sordo (E), Hyundai 19 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19