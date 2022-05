Sébastien Loeb wie Sébastien Ogier bei Rallye Safari

Das dritte Saisonduell der beiden französischen Superchampions Sébastien Loeb und Sébastien Ogier wird beim sechsten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft, der Rallye Safari vom 22. bis 26. Juni in Kenia ausgetragen.

Bei seinem letzten Einsatz mit dem Team von M-Sport Ford in Portugal holte der neunfache Rekordchampion Loeb sam Freitagmorgen eine Bestzeit und schoss vom siebten Gesamtrang in die Rallye-Führung, bevor ihn ein ungewöhnlicher Unfall von der Veranstaltung ausscheiden ließ. Neben seinem Sieg bei der Rallye Monte Carlo im Januar beweist Loeb weiterhin seine Fähigkeit, auf allen Untergründen das Beste aus dem Puma Hybrid Rally1 herauszuholen.

Loeb wird bei der Veranstaltung in Naivasha, 100 km nordwestlich der Hauptstadt Nairobi, erneut in Aktion treten. Die Rallye Safari 2022 markiert die sechste Runde der Rallye-Weltmeisterschaf (WRC) 2022. Der neunmalige Weltmeister wird wieder von Isabelle Galmiche unterstützt, die ihn in Monte Carlo zum Sieg führte und mit ihm auch in Portugal im Ford Puma Rally1 von M-Sport saß.

Dieses Jahr sind 20 Jahre seit Loebs erstem und bislang einzigem Auftritt in Kenia vergangen, als er einen starken fünften Gesamtrang belegte und während der gesamten Rallye drei Etappensiege errang. Die letztjährige Veranstaltung hat unterstrichen, wie wichtig es ist, das Gelände kennen und darauf reagieren zu können, etwas, an das Loeb dank seiner erfolgreichen Heldentaten im Rallye-Raid-Wettbewerb mehr als gewöhnt ist.

Die berühmte Schotterveranstaltung, die Prüfungen rund um den Naivasha-See sowie bewaldete Gebiete im Norden der Region umfasst, kehrte 2021 nach 19-jähriger Abwesenheit in die WRC zurück. Die Rallye war ein universeller Hit mit actiongeladenen Wasserüberquerungen, Sprüngen und sogar Wildtieren, was sie zu einer der legendärsten Rallyes im Kalender machte.

Sebastien Loeb sagte: «Natürlich war es schön zu sehen, dass wir in Portugal mit dem Puma konkurrenzfähig waren. Es ist gut zu wissen, dass der Puma auf Schotter sehr schnell und konkurrenzfähig ist. Kenia ist etwas ganz anderes als Portugal, ich kenne die aktuelle Version der Rallye nicht, ich habe einige Videos von Prüfungen gesehen, die sehr unterschiedlich sind, sie scheinen rau mit sehr großen Steinen zu sein.»

Der 80-malige Gesamtsieger ergänzte: «Kenia ist ziemlich erstaunlich. Ich glaube, das ist die Rallye, an die ich die meisten Erinnerungen habe! Damals war Kenia noch ganz anders, die längste Etappe war 120 km lang und wir hatten alle einen Helikopter über unseren Autos, der alle Wildtiere ankündigte, denen wir uns auf der Etappe näherten. Jetzt ist es ganz anders und eher wie eine typische WRC-Rallye, es ist einfacher, es so zu machen, aber der Unterschied zu Portugal ist für mich, dass ich keine Erfahrung mit diesen Strecken habe. Es ist immer viel komplizierter, wenn man zu einer Rallye kommt, bei der man die Prüfungen noch nie zuvor gefahren ist, es wird es nicht einfach machen, aber ich bin wirklich froh, dorthin zu gehen.»

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Das Team ist begeistert, Sébastien und Isabelle wieder bei uns zu haben, bei einem der legendärsten Events der Saison. Dies ist erst das zweite Mal, dass wir wieder in Kenia sind, seit die Veranstaltung wieder zur WRC zurückgekehrt ist, und ich und das Team freuen uns darauf, mit einer vierköpfigen Flotte von Ford Puma Hybrid Rally1 zurückzukehren. Séb hat offensichtlich eine fantastische Erfolgsbilanz bei Schotter-Events und seine Leistung bei der Rallye Monte Carlo und Portugal hat uns gezeigt, wozu er und dieses Auto fähig sind. Da Rallye Safari noch recht neu im Rallye-Kalender ist, haben wir ein ziemlich ausgeglichenes Spielfeld und denken, dass wir mit Séb im Team wirklich jedem zeigen können, was der Puma kann. Es ist immer fantastisch, ihn bei uns zu haben, die Atmosphäre, die es in den Servicepark bringt, aber auch sein Antrieb und seine Motivation sind beispiellos und etwas, von dem wir alle profitieren.»