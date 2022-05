Rallye Sardinien: Bella Italia live auf Servus TV

Der Salzburger Sender Servus TV ist auch bei der fünften Saisonstation der Rallye-Weltmeisterschaft auf Sardinien wie gewohnt mit bewegten Bildern und Kommentaren dabei.

Den Teams in der Rallye-Weltmeisterschaft bleibt wenig Zeit zum Verschnaufen. Nur zehn Tage nach dem Schotterklassiker in Portugal treten die Teams auf den harten Schotterpisten der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien zur fünften Punktejagd an. 21 Schotterprüfungen über 307 Kilometer auf Bestzeit sind auf der Ferieninsel in diesem Jahr die sportlichen Kriterien.

Servus TV steigt auch auf der fünften Saisonstation in die Fernsehübertragung ein. Die erste Live-Schalte ist am Samstag von der 14. Prüfung, der 21,60 km langen «Coiluna – Loelle», ab 13:30 Uhr. Der zweite Durchgang dieser Entscheidung steht ab 16:00 Uhr als WP 16 auf der TV-Agenda von Servus TV.

Am Sonntag dürfen sich die Fans auf die Übertragung der 19. Prüfung, der 12,55 km langen «Sassari-Agentiera», ab 09:00 Uhr freuen. Die zweite Passage dieser Entscheidung ist die Power Stage, die ab 12:00 Uhr auf dem Rallye-Programm von Servus TV steht.

Die Rallye Italien-Sardinien auf Servus TV:

Samstag, 4. Juni 2022:

13:30 Uhr: WP 14 (21,60 km)

16:00 Uhr: WP 16 (21,60 km)

Sonntag, 5. Juni 2022:

09:00 Uhr: WP 19 (12,55 km)

12:00 Uhr: WP 21 (Power Stage / 12,55 km)