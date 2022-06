Italien: Mikkelsen will zurück an die Tabellenspitze

Amtierender WRC2-Champion Andreas Mikkelsen zählt beim fünften Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft zu den Favoriten auf den Klassensieg, mehr als die Hälfte der Teams RC2-Klasse setzt auf den Skoda Fabia Rally2.

Bei der Rallye Italien Sardinien (2. bis 5. Juni 2022) erwartet das von Skoda Motorsport unterstützte Team Toksport WRT hochsommerliche Temperaturen und anspruchsvolle Schotterstrecken. Der amtierende WRC2-Champion Andreas Mikkelsen und Beifahrer Torstein Eriksen aus Norwegen haben auf der Mittelmeerinsel am Steuer eines Skoda Fabia Rally2 evo ihren dritten Klassensieg in der laufenden Saison im Visier. Ebenfalls mit einem Skoda Fabia Rally2 evo gehen ihre jungen Teamkollegen Marco Bulacia/Marcelo Der Ohannesian (BOL/ARG) an den Start. Sie wollen ihre ersten WM-Punkte in diesem Jahr einfahren.

Der fünfte Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022, die Rallye Italien Sardinien, führt über fordernde Schotterpisten. Nach Klassensiegen in Monte Carlo und Schweden möchte der amtierende WRC2-Champion Andreas Mikkelsen sein Projekt Titelverteidigung nach zuletzt zwei Nullrunden wiederaufnehmen. Bei der Rallye Kroatien verzichtete der Norweger des von Skoda Motorsport unterstützten Teams Toksport WRT auf den Start, in Portugal kam er nicht ins Ziel. «Jetzt brenne ich auf Revanche und ich bin überzeugt: Nach vielversprechenden Testfahrten sind wir mit unserem Skoda Fabia Rally2 evo für die Punktejagd auf den sardischen Schotterpisten bestens gerüstet», blickt Mikkelsen voraus, der aktuell mit zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei der WRC2-Tabelle liegt.

Für Mikkelsens Toksport WRT-Teamkollegen Marco Bulacia verlief die aktuelle Saison bisher unglücklich, der 21 Jahre alte Nachwuchsfahrer blieb bislang ohne WM-Punkte. Der Bolivianer blickt trotzdem optimistisch nach vorne: «Irgendwann muss es ja klappen. Im vergangenen Jahr wurde ich bei der Rallye Italien Sardinien Dritter in der WRC2. Daran möchte ich anknüpfen.»

Der ehemalige Rallye-Europameister Chris Ingram kommt als Führender der WRC2 Junior-Wertung nach Sardinien. Er fährt mit seinem britischen Landsmann Craig Drew in einem von Toksport WRT betreuten Skoda Fabia Rally2 evo. Formell mit zwei getrennten Teams am Start, belegt Toksport WRT in der Teamwertung aktuell die ersten beiden Tabellenplätze.

Unter den 21 Skoda Teams in der insgesamt 39 Teilnehmer zählenden RC2-Klasse fahren auch das Nachwuchsteam Sami Pajari/Enni Mälkönen (FIN/FIN) sowie Mikolaj Marczyk/Simon Gospodarczyk (POL/POL) um ein Spitzenergebnis. Nicht am Start ist dagegen Kajetan Kajetanowicz aus Polen. Die Rallye Italien Sardinien zählt nicht zum Programm des aktuell Drittplatzierten in der WRC2-Fahrerwertung.

Der WM-Lauf auf Sardinien war für Skoda in der Vergangenheit ein gutes Pflaster: Von 2016 bis 2020 fuhr der Sieger in der WRC2-Kategorie jeweils in einem Skoda Fabia Rally2. Bei der Rallye Italien Sardinien erwarten die Teams am kommenden Wochenende 21 Wertungsprüfungen (WP). Zum Auftakt steht eine 3,23 Kilometer kurze Show-WP in Olbia auf dem Programm. Am Freitag und Samstag legen die Teilnehmer jeweils rund 134 Kilometer zurück. Am Sonntag folgen vier weitere Wertungsprüfungen, bevor die Teilnehmer nach Alghero zurückkehren. In der Küstenstadt im Nordwesten der Insel befindet sich auch der Servicepark.

Wussten Sie, dass...

...der italienische Lauf zur Weltmeisterschaft mit einer Ausnahme (2010) jedes Jahr im Kalender der 1973 gegründeten Rallye-WM stand?

...die italienische WM-Rallye bis 2003 auf dem Festland mit Start und Ziel in San Remo stattfand, bevor sie auf die Mittelmeerinsel Sardinien umzog und den offiziellen Namen Rally Italia Sardegna bekam?

...auf der Wertungsprüfung ,Monte Lerno‘ eine Sprungkuppe mit dem Namen ‚Micky’s Jump‘ die Fans begeistert, die ähnlich spektakulär ist wie der berühmte Fafe-Sprung in Portugal?

...Hauptquartier und Servicepark von Olbia nach Alghero zurückgekehrt sind?