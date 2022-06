Sardinien: WM-Leader Rovanperä in bestechender Form

Der Tabellenführer Kalle Rovanperä jagt beim fünften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien (2. bis 5. Juni) den vierten Sieg in Folge.

Der 21-jährige Finne Kalle Rovanperä reist in bestechender Form zur fünften WRC-Runde an. Er verzeichnete bei den drei vorangegangenen drei Läufen Siege auf Schnee, Asphalt und Schotter und hat einen beachtlichen Vorsprung von 46 Punkten, während sich die Meisterschaft ihrer Halbzeit nähert.

Während der Finne aufgrund von Ausfällen in den vergangenen zwei Jahren keine guten Erinnerungen an die teils harten Schotterrallye auf der italienischen Ferieninsel hat, gewann sein Teamkollege Sébastien Ogier, der an diesem Wochenende gemäß seiner Planungen fehlt, die Ausgabe der letzten Saison. Wie in Portugal muss Rovanperä gemäß seiner Situation als Tabellenführer am Freitag mit seinem Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf die teils harten Schotterpisten Sardiniens. Er muss eine Linie durch losen Schotter ziehen, der mit jedem vorbeifahrenden Auto immer sauberer und griffiger wird.

«Sardinien wird eine weitere harte Rallye», bestätigte Rovanperä. «Die Prüfungen dort waren in der Vergangenheit schwierig für mich, aber letztes Jahr hatte ich ein besseres Gefühl, obwohl wir am Wochenende einige Probleme hatten. Wenn die Bedingungen wie gewohnt heiß und trocken sind, könnte es für uns schwieriger sein, als erster auf der Straße um den Sieg zu kämpfen als in Portugal, aber das Ziel wird das gleiche sein: unser Bestes zu geben. Wir fahren dorthin in dem Wissen, dass wir mit dem Auto auf Schotter eine gute Basis haben, und obwohl wir uns darauf konzentrieren müssen, es noch besser zu machen, sind wir bereits in einer guten Position», fügte er hinzu.

Ein Mann, der sich keine Sorgen um das Kehren der Straße machen wird, ist Dani Sordo von Hyundai Motorsport. Der Spanier teilt sich in dieser Saison das dritte i20 N Rally1-Auto des Teams mit Oliver Solberg und startet als Achter in der Startreihenfolge am Freitag. Sordo hat sich als Sardinien-Sieger einen Namen gemacht und in den Jahren 2019 und 2020 aufeinanderfolgende Siege errungen. Er schließt sich dem zweitplatzierten Titelanwärter Thierry Neuville sowie Ott Tänak in der Aufstellung des koreanischen Herstellers an.

Rovanperäs Teamkollege Elfyn Evans braucht ein starkes Ergebnis, um seine Saison wieder in Gang zu bringen. Der Vizechampion aus Wales ist WM-Fünfter, nachdem er in Monte-Carlo und Schweden von der Straße abgekommen war, in Portugal erholte er sich aber, lag streckenweise vorne und wurde dann Zweiter, sein bislang bestes Resultat 2022.

Esapekka Lappi ersetzt im dritten Toyota GR Yaris Rally zum dritten Mal 2022 Sébastien Ogier. Den vierten Yaris Rally1 steuert im Toyota Förderungsprogramm Takamoto Katsuta, der in Portugal sein erstes Podium 2022 knapp verpasste.

M-Sport Ford schickt vier Puma Rally1 mit Hybridantrieb an den Start, angeführt von Craig Breen, der Sechster in der Fahrerwertung ist. Die jungen Fahrer Gus Greensmith, Adrien Fourmaux und Pierre-Louis Loubet werden sich jeweils um ihre ersten WRC-Podiumsplätze bewerben.

Die Rallyebasis ist nach einem Aufenthalt im Jahr 2021 in Olbia über die Insel zurück in die Stadt Alghero an der Westküste gewechselt. Nach dem Start am Donnerstagabend in Olbia müssen sich die Teilnehmer auf mitunter sehr heiße 307 Kilometer auf Bestzeit einstellen.