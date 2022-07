Servus TV auch beim Hardcore-Schotterritt in Estland

Der Salzburger Sender Servus TV wird auch an den ultraschnellen Schotterpisten in Estland, der siebten Saisonstation der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), präsent sein und tolle Aufnahmen zu den Fans liefern.

Die Rallye Estland, die Heimat des Hyundai-Werkspiloten Ott Tänak, dem Weltmeister von 2019, ist zum dritten Mal Gastgeber in der Rallye-Weltmeisterschaft. Rund um Tartu, der zweitgrößten Stadt Estlands, stehen diesmal 24 Highspeed-Prüfungen (= 314,26 km) in der Agenda. Die Rallye selbst führt über 1.484 Gesamtkilometer.

Im letzten Jahr gab es in Tartu eine echte Sensation. Der damals erst 20 Jahre alte Kalle Rovanperä erzielte als jüngster Sieger aller Zeiten seinen ersten Triumph in der Weltmeisterschaft. In diesem Jahr kommt der junge Finne nach insgesamt sechs Siegen, davon vier in den vorausgegangenen sechs Rallyes, mit seinem Toyota GR Yaris Rally1 als Tabellenführer nach Tartu.

Die Fans zuhause dürfen sich auf tolle Aufnahmen aus Estland freuen. Die erste Live-Schaltung ist am Samstag, 16. Juli 2022, ab 10.00 Uhr MESZ von der zwölften Prüfung, der 17,08 km langen Otepää. Auch der zweite Durchgang, dann als WP 16 gewertet, zeigt Servus TV ab 16:00 Uhr MESZ live.

Beim Finale am Sonntag steht ab 08:00 Uhr MESZ die WP 21, die 15,95 km lange Kambja auf dem Live-Programm von Servus TV. Natürlich sind die Fans auch bei der abschließenden Power Stage, dem zweiten Durchgang der Kambja, ab 13:00 Uhr MESZ wieder live dabei.

Rallye Estland im Live-Streaming bei Servus TV:

Samstag, 16. Juli 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 12 (= 17,08 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 17,08 km)

Sonntag, 17. Juli 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 21 (= 15,95 km)

ab 13:00 Uhr MESZ: WP 24 Power Stage (= 15,95 km)