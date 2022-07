Hyundai: Italienische Träume in Estland

Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien feierte Hyundai beim fünften Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft den ersten Hybridsieg, der zweite soll nun bei der siebten Saisonstation in Estland, der Heimat von Ott Tänak

Nach einer herausfordernden Safari-Rallye in Kenia will Hyundai Motorsport bei der Rallye Estland, dem siebten Lauf der Saison 2022 der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), wieder auf die Beine kommen. Das Team hat beim ersten Auftritt der Veranstaltung im WRC-Kalender im Jahr 2020 den Sieg errungen und wird auch in diesem Jahr wieder Erfolge auf dem Schotter anstreben. Drei Teams werden im Hyundai i20 N Rally1 auf den Hochgeschwindigkeitsstraßen der Rallye unterwegs sein: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja und Oliver Solberg/Elliott Edmondson.

Hyundai Motorsport reist zur Rallye Estland, dem siebten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022, fest entschlossen, die Enttäuschung der Safari-Rallye Kenia in den Rückspiegel zu rücken und eine starke Leistung zu zeigen. Obwohl das in Alzenau ansässige Team die Auswirkungen der zermürbenden und erbarmungslosen Rallye in Afrika zu spüren bekam, bleibt es zuversichtlich, in Estland um die oberste Stufe zu kämpfen, nachdem es bei der Rallye Italien Sardinien auf Schotter den Sieg errungen hat.

Die Rallye Estland, ein Favorit der Werksteams, feierte ihr mit Spannung erwartetes WRC-Debüt während der durch die Pandemie gestörten Saison 2020. Die Lokalmatadore Ott Tänak und Martin Järveoja führten bei dieser Gelegenheit einen nachdrücklichen 1:2-Erfolg für Hyundai Motorsport an, den ersten Sieg des Paares für das Team. Ein weiteres Doppelpodium im Jahr 2021 setzte die beeindruckende Form des Teams beim baltischen Event fort.

Die Ausgabe 2022 der Rallye Estland wird anspruchsvoll wie immer und bietet Hochgeschwindigkeits-Schotterstraßen und eine Vielzahl von schwierigen Sprüngen, die es zu bewältigen gilt. Es ist auch bekannt, dass die Oberfläche vor allem beim zweiten Durchgang ausgefahren sein wird, was eine zusätzliche Herausforderung für die Teilnehmer darstellt. Alle drei Teams hinter dem Lenkrad des Hybrid-angetriebenen Hyundai i20 N Rally1 sind jedoch mit den Bedingungen vertraut, die sie in Estland erwarten, und hoffen daher, dieses Vorwissen zu ihrem Vorteil zu nutzen.

Die Aufstellung von Hyundai Motorsport besteht aus den lokalen Favoriten und den Gewinnern der Rallye Estland 2020, Ott Tänak/Martin Järveoja, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, die bei der Veranstaltung 2021 auf dem Podium standen, und Oliver Solberg/Elliott Edmondson. Während es das erste Mal ist, dass das junge Duo bei der Rallye Estland in der WRC antritt, hat Solberg bei der Veranstaltung in anderen Kategorien zweimal gewonnen. Die Rallye Estland ist umfasst 24 Prüfungen über 313,84 km.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet sagte: «Obwohl wir dort nur zweimal angetreten sind, ist die Rallye Estland eine Veranstaltung, an die wir sehr gute Erinnerungen haben. Insbesondere war es der Ort des ersten Sieges von Ott und Martijn für Hyundai Motorsport, einer von vier Podestplätzen, die wir seit 2020 in Estland erreicht haben. Wir hoffen, dass wir diese Form in diesem Jahr fortsetzen und uns von dem harten Wochenende erholen können, das wir in Kenia erlebt haben. Die ganze Saison über hat der Hyundai i20 N Rally1 ein hohes Tempo auf dem Schotter gezeigt, und wir erwarten, dass das am Wochenende nicht anders sein wird. Das Ziel ist wie immer, um den Sieg zu kämpfen und so viele Punkte wie möglich für die Meisterschaft zu sammeln. Auch wenn der Abstand zur Tabellenspitze recht groß ist, geben wir niemals auf.»

Neuville meinte: «Die Rallye Estland ist eine der schnellsten Veranstaltungen im Kalender und auch die Heimveranstaltung von Ott, also ist es eine Rallye, bei der wir immer stark sein und gute Ergebnisse erzielen wollen. Mir persönlich macht diese Rallye Spaß. Die erste Saison dort war etwas schwierig, aber sobald man die Straßen kennenlernt, mag man sie mehr. Dies liegt daran, dass die Geschwindigkeiten sehr hoch sind, daher ist es hilfreich, die Bedingungen und das Gelände zu kennen. Vom Setup her ist sie der Rallye Finnland sehr ähnlich, da beide schnelle Straßen haben, die im Allgemeinen flach sind. In Estland ist die Oberfläche etwas weicher als in Finnland, daher wird es beim zweiten Durchgang stärker ausgefahren sein, und die Sprünge sind tatsächlich auch größer und schneller. Ich konnte dort 2021 auf dem Podium stehen, also hoffe ich, dass ich dieses Jahr wieder dasselbe schaffen kann.»

Tänak führte an: «Die Rallye Estland ist immer eine großartige Veranstaltung. Zum ersten Mal in diesem Jahr werden wir auf glatteren, schnelleren Straßen fahren, also erwarte ich, dass es Spaß macht, aber wir müssen auch sicherstellen, dass wir die gesamte Leistung und Geschwindigkeit, die wir können, aus dem Auto herausholen. Es wird eine große Herausforderung und wir müssen von Anfang an schnell sein. Das Beste für mich ist, dass ich keine Reisetage habe! Es ist auch großartig, eine Rallye zu Hause zu haben, weil wir die großartigen Fans und die Menschen, die uns nahe stehen, um uns herum haben. Aber es gibt keinen zusätzlichen Druck, wir wollen einfach so viele Punkte wie möglich holen. Wir werden unser Bestes geben und alles tun, um auf den vorderen Plätzen zu landen.»

Solberg merkte an: «Die Rallye Estland ist die Veranstaltung, auf die ich mich das ganze Jahr über am meisten gefreut habe. Es ist eine, die ich schon oft gemacht habe, ich konnte dort zweimal gewinnen. Hoffentlich kann ich um das Podium kämpfen, das ist mein persönliches Ziel für das kommende Wochenende. Es ist ein sehr kniffliger Wettkampf mit vielen Sprüngen. Es ist auch sehr schnell und es ist das erste Mal, dass ich dort in diesen Rally1-Autos fahre, also wird es eine andere Herausforderung. Ich bin so viel in Estland gefahren, dass es sich fast wie mein zweites Land anfühlt, also fühle ich mich auf den Straßen sehr wohl. In der zweiten Schleife können die Straßen sehr ausgefahren sein, also brauchst du ein Auto, das einfach zu fahren ist und eine gute Traktion hat. Aber das Wichtigste, was man braucht, ist, den rechten Fuß flach nach unten zu halten!»

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28