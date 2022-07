Servus TV beim finnischen Mächtigkeitsspringen

Der Salzburger Fernsehsender ist natürlich beim jährlichen Schotter-Highlight mit dem Mächtigkeitsspringen über die zahlreichen Kuppen in den finnischen Wäldern mit fachmännischen Kommentaren dabei.

Seit 1973, dem Geburtsjahr der Fahrer-Rallye-Weltmeisterschaft, ist die Rallye Finnland, damals noch als «Rallye der 1000 Seen» im WM-Kalender. Für alle, ob Fahrer oder Fans, die finnische Schotter-Achterbahn über die ultraschnellen Schotterpisten mit zahlreichen Kuppen in den Wäldern rund die Universitätsstadt und Rallye-Hochburg Jyväskylä ist diese Veranstaltung das Saisonhighlight und Nonplusultra des Jahres. Die halbe finnische Nation ist dann auf den Beinen und bevölkert die Wäldern.

Die damalige Dominanz der einheimischen Piloten über die vielen Sprungkuppen brachte diesen die Bezeichnung «fliegende Finnen» ein. Die Dominanz war damals so stark, das der zweifache Weltmeister Walter Röhrl auf einen Start in Zentralfinnland verzichtete: «Ich lasse mich doch nicht von denen verblasen», begründete Röhrl seinen Verzicht.

Doch die Heim-Dominanz ist inzwischen gebrochen. Die Bastion haben inzwischen auch Nicht-Skandinavier gestürmt. Im letzten Jahr war es der Brite Elfyn Evans im Toyota Yaris WRC. Der letzte Finne, der sein Heimspiel gewann, war 2017 Esapekka Lappi mit seinem bislang einzigen Sieg im Toyota Yaris WRC. Doch die Anzeichen für den nächsten Heimsieg stehen in diesem Jahr sehr gut. Der erst 21 Jahre junge Kalle Rovanperä kommt nach fünf Saisonsiegen als souveräner Tabellenführer zu seinem Heimspiel und das seines Toyota-Teams. Und Lappi ist wieder im Toyota-Team dabei.

Dabei ist auch wieder Servus TV, das mit den üblichen fachmännischen Kommentaren das finnische Mächtigkeitsspringen auf den Waschbrettpisten für die Fans zu Hause begleiten wird. Diese sollten sich am Samstag, 6. August, früh ab 08:00 Uhr für die Übertragung der 20,61 km langen Rapsula als WP 12 und ab 15.30 Uhr für den zweiten Durchgang (WP 16) dieser Entscheidung einschalten. Am Sonntag, 7. August, ist Servus TV wieder ab 08.30 Uhr mit dem 11,12 km langen Klassiker Ruuhimäki als WP 20 und natürlich ab 12:00 Uhr für die zweite Passage als WP 22, die als Power Stage gewertet, am Start.

Zu empfehlen ist die fast 80 minütige Doku über Sébastien Ogier auf Servus TV.

Die Rallye Finnland auf Servus TV:

Samstag, 6. August 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 12 (20,61 km)

ab 15:30 Uhr MESZ: WP 16 (20,61 km)

Sonntag, 7. August 2022:

ab 08:30 Uhr MESZ: WP 20 (11,12 km)

ab 12:00 Uhr MESZ: WP 22 (11,12 km/Power Stage)