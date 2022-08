Ford mit Großaufgebot: 5 Puma Rally1 in Finnland

M-Sport Ford bringt beim achten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Finnland mit fünf Ford Puma Rally1 das zahlenmäßig größte Aufgebot an den Start des finnischen Schotter-Grand Prix.

Die Mehrheit der finnischen Prüfungen sind glatte Schotterpisten, die es den diesjährigen Teams ermöglichen, ihre Autos mit über 180 km/h durch weitläufige Kurven und über die zahlreichen Kuppen zu steuern. Die hohen Geschwindigkeiten lassen wenig Spielraum für Fehler, da die meisten Vollgasabschnitte von Gräben und Bäumen neben den Pisten gesäumt sind. Die Sprünge und die Geschwindigkeit der Rallye Finnland machen sie zur spektakulärsten Rallye der Saison und ziehen Zuschauer aus der ganzen Welt an. Fahrer mit Erfahrung auf den Straßen der Rallye Finnland sind sicherlich im Vorteil.

Nachdem das Team von M-Sport Ford zu Beginn der Saison in Portugal mit einer Aufstellung von fünf Autos Geschichte geschrieben hat, ist es bereit, dasselbe in Jyväskylä erneut zu tun, wo der Finne Jari Huttunen erstmals den Ford Puma Hybrid Rally1 pilotiert. Es werden auch keine großen Erwartungen an Huttunens Auftritt gesetzt, um ein Umfeld mit niedrigem Druck zu schaffen. Der Finne wird als Hommage an seinen Mentor und Manager Marcus Grönholm an der Seite von Beifahrer Mikko Lukka die Startnummer 68 fahren.

Huttunen ist ein engagierter und professioneller Fahrer. Seine Podestplätze mit Rally2-Fahrzeugen lässt sein Potenzial in Rally1-Maschinen erahnen. Er schließt sich einer langen, geschichtsträchtigen Tradition schneller Finnen in M-Sport Ford-Autos an und tritt in die Fußstapfen von Fahrern wie Juha Kankkunen, Jari-Matti Latvala, Mikko Hirvonen und Grönholm selbst.

Spitzenreiter Craig Breen wird seinen Podiumsplatz bei der Rallye Finnland 2021 nutzen, um sein Selbstvertrauen für die Veranstaltung zu stärken, in der Hoffnung, auf seiner Erfahrung auf der ähnlich glatten Schotteroberfläche in Estland aufzubauen. Nachdem Gus Greensmith und Adrien Fourmaux letztes Jahr den sechsten bzw. siebten Gesamtrang belegt hatten, werden sie beide versuchen, ihr Wissen über die Veranstaltung zu nutzen, um Tempo aufzubauen und ein gutes Ergebnis für das Team zu unterstützen. Pierre-Louis Loubet wird seine Saison mit M-Sport in Finnland fortsetzen, nach bisher vier viel versprechenden Einsätzen und einem Flirt mit einem Podestplatz auf Sardinien wird der junge Franzose wertvolle Erfahrungen bei der oft als anspruchsvoll und als Schotter-Grand Prix bezeichneten Rallye sammeln.

Teamchef Richard Millener, Teamchef, sagte: «Für mich ist Finnland eine der aufregendsten Veranstaltungen im WRC-Kalender. Es ist voll von allem, was das Rallyesport so großartig macht: lange Vollgaspassagen, die den Autos Geschwindigkeit auf der Geraden abverlangen, und viele Sprünge und Kuppen, die großartige Action-Aufnahmen ermöglichen und gleichzeitig immensen Einsatz fordern. Unsere Crews haben eine Reihe von Erfahrungen in Finnland, und ich denke, Jari als Teil des Teams zu haben, wird eine große Bereicherung sein. Craig hat hier viel Erfahrung, also denke ich, dass er in einer guten Position ist, um das Team zu einem guten Gesamtergebnis zu führen. Die Fans in Finnland sind etwas ganz Besonderes und ich freue mich darauf. In Jyväskylä herrscht immer eine so tolle Atmosphäre, das macht es so besonders.»

Der Vorjahreszweite Craig Breen meinte: «Finnland ist ein Ort, der mir in der Vergangenheit gute Dienste geleistet hat, da wir dort zwei Podestplätze hatten. Ich habe die Veranstaltung letztes Jahr wirklich genossen. Wir hatten einen richtig guten Lauf und führten die Rallye am Anfang kurz an. Ich fühle mich bei dieser Veranstaltung und auf solchen Straßen immer wohl. Es ist wahrscheinlich die Veranstaltung, an der ich in der Rallye-Weltmeisterschaft bisher am meisten teilgenommen habe, daher ist es schön, jedes Jahr wiederzukommen.»

Gus Greensmith führte an: «Die Rallye Finnland fühlt sich für mich ein bisschen wie zu Hause an, da so viele Leute, mit denen ich während meiner Karriere zusammengearbeitet habe, Finnen sind. Ich habe einige gute Verbindungen zu Jyväskylä selbst, es ist einer der schönsten Orte, die wir das Jahr besuchen , und die Rallye beherbergt auch einige der schönsten Strecken der WRC. Wir freuen uns also darauf, loszulegen und einige Verbesserungen gegenüber dem vorzunehmen, was wir in Estland erreicht haben.»

Pierre-Louis Loubet erklärte: «Ich freue mich sehr, in Finnland zu fahren, es ist die unglaublichste Rallye der Saison. Im Rally1-Auto wird es etwas ganz Besonderes. Ich freue mich darauf, hoffentlich gut abzuschneiden und mich im Auto wohl zu fühlen. Wir nehmen nach Estland einige Anpassungen vor und ich denke, das wird uns in eine gute Richtung bringen.»

Adrien Fourmaux sagte merkte an: «Wir freuen uns, mit den wirklich schnellen Straßen wieder in Finnland zu sein, und es wird schön sein, nach einer guten Veranstaltung in Estland zu fahren. Ich freue mich darauf, zurückzukommen und eine so berühmte Rallye in den finnischen Wäldern mit den großen Sprüngen zu bestreiten, die wir letztes Jahr hatten. Es wird mein zweites Mal mit Allradantrieb in Finnland sein und wir wollen ein solides Ergebnis wie in Estland erzielen.»

Jari Huttunen sagte: «Es ist ein ganz besonderer Moment für mich, bei meinem Heimrennen in Finnland mein Rally1-Debüt geben zu können. Ich bin sicher, es wird eine tolle Atmosphäre mit den Fans geben und es ist immer ein fantastisches Event, an dem man teilnehmen kann. Ich habe viel Erfahrung bei dieser Veranstaltung auf Rally2-Niveau, daher ist es wirklich aufregend, hier den Schritt zur Rally1 zu machen. Wir haben letzten Monat einige Tests durchgeführt und das Auto fühlt sich gut an, also freuen wir uns darauf, rauszugehen und zu sehen, was wir tun können.»

Fahrer-WM Stand nach 7 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 175 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 92 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 79 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 77 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 73 6 Craig Breen (GB), Ford 60 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28