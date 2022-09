Akropolis: Toyota bereit für griechisches Gold

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team will vom 8. bis 11. September bei der zehnten Runde der Weltmeisterschaft bei der legendären Akropolis-Rallye in Griechenland auf die oberste Stufe des Podiums zurückkehren.

Die Akropolis kehrte 2021 in den WRC-Kalender zurück, nachdem sie bis 2013 ein fast fester Bestandteil war, mit einem Ruf für felsige Bergstraßen und hohe Temperaturen, die zusammen eine harte Herausforderung für die Autos, Reifen und Fahrer darstellen.

Kalle Rovanperä, der die Veranstaltung letztes Jahr auf Anhieb gewann, hat bei vier verbleibenden Runden einen Vorsprung von 72 Punkten und die Möglichkeit, seinen Namen in Griechenland in die Geschichte zu schreiben, wenn er die Rallye abhängig von den Ergebnissen der anderen auf dem Podium beenden kann .

Nach Platz zwei beim letzten Mal in Belgien ist Elfyn Evans Tabellendritter und einer von denen, die auch noch um den Fahrertitel kämpfen. Nach zwei Podestplätzen in den letzten beiden Läufen wird Esapekka Lappi zum ersten Mal seit 2014 wieder auf der Akropolis antreten, während Takamoto Katsuta sein Event-Debüt mit TGR WRT Next Generation geben wird.

Der lange Samstag

Die diesjährige Rallye beginnt mit einer Superspecial am Donnerstagabend im Athener Olympiastadion, in dem zuvor die WRC 2005/06 stattfand. Von dort aus fahren die Crews direkt nach Westen nach Loutraki, bereit für zwei Passagen der gleichnamigen Prüfung am Freitagmorgen und einem einzigen Durchgang der angrenzenden Harvati. Die Nachmittagsfahrt nach Norden zum Servicepark in Lamia umfasst drei weitere Prüfungen: Eine Reifenmontagezone trennt die neuen Dafni- und Livadia-Entscheidungen, denen Bauxites folgen. Der Samstag besteht aus zwei Runden mit drei Prüfungen westlich von Lamia und fast der Hälfte der Wettkampfdistanz der Rallye. Pyrgos ist mit 33,2 Kilometern die längste Entscheidung des Wochenendes und wird vor der zurückkehrenden Perivoli und der berühmten Tarzan-Prüfung absolviert. Am Sonntag liegt Elatia-Rengini zwischen den beiden Durchgänge von Eleftherohori, der zweite bildet die Power Stage.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Nachdem wir bei den letzten beiden Rallyes dem Sieg sehr nahe waren, fahren wir nach Griechenland und wollen unbedingt gewinnen, aber wir wissen, dass es bei einem so harten Event nicht einfach wird. Die Akropolis ist eine legendäre Rallye und es ist großartig, sie seit letztem Jahr wieder im Kalender zu haben. Wir haben gesehen, dass die Schotterpisten dort generell nicht mehr ganz so rau sind wie früher. Das bedeutet, dass Zuverlässigkeit zwar immer noch sehr wichtig ist, aber wir müssen auch ein starkes Leistungsniveau haben. Kalle hat letztes Jahr bei schwierigen Bedingungen und Regen, was natürlich nicht typisch für Griechenland ist, einen großartigen Sieg errungen. Das zu wiederholen, wird jetzt schwierig, da er als Erster auf die Strecke muss, zumal die meisten Prüfungen am Freitag nur einmal gefahren werden, aber Kalle hat diese Herausforderung in dieser Saison bisher sehr gut gemeistert. Auch Elfyn und Esapekka waren zuletzt sehr stark und hoffentlich können sie in Griechenland ähnlich weitermachen.»

WM-Leader und Vorjahressieger Kalle Rovanperä: «Belgien war ein schwieriges Wochenende für uns, also müssen wir in Griechenland nur wieder auf das Niveau kommen, auf dem wir sein sollten, und versuchen, eine gute Rallye zu fahren. Die Meisterschaft ist nie vorbei, bis sie vorbei ist, also können wir nicht zu viel darüber nachdenken: Wir versuchen nur, bei jedem Event gute Punkte zu holen und zu kontrollieren, was wir können. Griechenland war letztes Jahr eine wirklich schöne Rallye für uns, aber unsere Chancen werden dieses Mal wahrscheinlich stark vom Wetter abhängen. Wenn es trocken wird, denke ich, dass es für uns wirklich schwierig sein wird, die Straße am Freitag zu öffnen. Dann wird es für unsere Konkurrenten direkt hinter uns wahrscheinlich nicht viel einfacher und wir können hoffentlich trotzdem das Beste aus der Situation machen.»

WM-Dritter Elfyn Evans: «Ich freue mich auf die Akropolis-Rallye. Nach den Hochgeschwindigkeitspisten Estlands und Finnlands bietet Griechenland eine ganz andere Herausforderung für eine Schotterrallye. Sardinien war die letzte Rallye auf grobem Schotter, die wir in Europa hatten, und wir hatten dort ein ziemlich gutes Gefühl mit dem Auto und einer guten Geschwindigkeit, auch wenn wir am Ende des Wochenendes kein Ergebnis geholt haben. Es gibt noch Dinge, die wir verbessern können, und hoffentlich können wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, und in Griechenland weitere Schritte nach vorne machen. Höchstwahrscheinlich wird es eine heiße und harte Rallye, für die die Akropolis bekannt ist, aber wir haben letztes Jahr mit dem Regen gesehen, dass wir uns über das Wetter nicht ganz sicher sein können.»

Belgien-Dritter Esapekka Lappi: «In Griechenland werden wir zu etwas gehen, das für mich ziemlich unbekannt ist. Ich bin die Rallye 2014 schon einmal gefahren, als es ein EM-Lauf war, aber damals war die Hälfte auf Asphalt, da wird es viel Neues zu entdecken geben. Aber ich war auch seit acht Jahren nicht mehr in Ypern und dort sind wir auf das Podium gefahren. Also werden wir versuchen, dieses Mal wieder etwas Ähnliches anzustreben. Auf Sardinien hatten wir auf ähnlich ruppigen Schotterpisten einen guten Speed und ein gutes Gefühl, das finden wir hoffentlich in Griechenland wieder.»

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 203 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 131 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 4 Thierry Neuville (B), Hyundai 106 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 92 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 57 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34