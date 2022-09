So wird Rovanperä in Griechenland vorzeitig Champion

Kalle Rovanperä kann sich bei der Akropolis-Rallye vorzeitig den ersten Weltmeistertitel sichern, muss aber mit schwachen Leistungen seiner Konkurrenten und einem perfekten Wochenende seinerseits rechnen.

Dieses Szenario scheint so unvermeidlich, dass die Frage nicht lautet, «ob» Kalle Rovanperä (Toyota) Rallye-Weltmeister 2022 (WRC) werden kann, sondern «wann» der Finne die Krone gewinnen kann. Die Rechnung lässt es zu, dass dies bei der Akropolis-Rallye (Griechenland, 8. bis 11. September) möglich ist.

Das junge 21-jährige Fahrer-Ass hat einen guten Vorsprung von 72 Punkten auf seinen direkten Verfolger, Ott Tänak (Hyundai), den Meister von 2019, 87 auf die scheidenden Doppel-Vizemeister Elfyn Evans (Toyota) und 97 auf Thierry Neuville (Hyundai).

Auf den Schotteretappen der Akropolis kann sich der Sohn von Harri Rovanperä durchaus den Titel sichern, allerdings müssen ihm mehrere Umstände dabei helfen. Die Speerspitze von Toyota Gazoo Racing ist völlig abhängig vom Ergebnis der Konkurrenten Ott Tänak und Elfyn Evans.

Nach der Akropolis stehen in diesem Jahr nur noch drei Termine an. Bei jedem WM-Lauf mit maximal 30 Punkten (25 für den Sieger + 5 für den Powerstage-Sieg) ist Kalle Rovanperä nicht mehr einzuholen, wenn er am Sonntagabend 91 Punkte Vorsprung auf seinen Zweitplatzierten hat.

Die vorteilhaftesten Szenarien für Kalle Rovanperä betreffen vereinfacht gesagt einen Sieg in Griechenland mit der Power Stage. Im Falle eines 5-Punkte-Bonussieges würde dies definitiv Ott Tänak, Thierry Neuville und Elfyn Evans aus dem Titelrennen eliminieren. In diesem Fall wird Rovanperä Weltmeister in Lamia, wenn Ott Tänak höchstens den 5. Gesamtrang und den 5. Platz in der Power Stage erreicht (oder den 6. Gesamtrang und den 3. Platz in der Power Stage).

Für den Fall, dass Kalle Rovanperä auf der Akropolis nicht die maximale Punktzahl erreicht, müssen die Taschenrechner, früher waren es die Rechenschieber, rausgeholt werden. Analysiert man die Seite der Gegner, muss Ott Tänak mindestens zwölf Punkte holen, um die Titelfreude im Toyota-Clan nach Neuseeland zurückzudrängen, auch wenn Kalle Rovanperä in Griechenland 30 Punkte holt.

Fahrer-WM Stand nach 9 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 203 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 131 3 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 4 Thierry Neuville (B), Hyundai 106 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 92 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 57 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34