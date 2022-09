Dani Sordo 2023: Geht er oder macht er weiter? 23.09.2022 - 10:50 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Daniel «Dani» Sordo

In der nächsten Saison jährt sich das Debüt von Dani Sordo in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) zum 20. Mal. Die Frage ist, wird der Spanier 2023 noch in der Serie sein?