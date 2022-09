Neuseeland: Neuland für das aktuelle Team von M-Sport

Neuseeland lockt, wenn das M-Sport Ford World Rally Team sich einer der legendärsten Rallyes der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit der elften Saisonstation beim Ozeanien-Comeback stellt.

Es ist ein Jahrzehnt her, seit die Rallye zuletzt im WRC-Kalender aufgeführt wurde, und ihre Rückkehr wurde mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen, als sie angekündigt wurde. Die Rallye ist weltberühmt dafür, einige der atemberaubendsten Aussichten zu bieten, die man auf einer Rallye-Etappe finden kann.

M-Sport stapelt diesmal tief und nimmt, nachdem Adrien Fourmaux wieder pausieren muss, die Stammfahrer Craig Breen und Gus Greensmith mit nach Neuseeland, die beiden erleben die Rallye zum ersten Mal in ihrer Karriere. Die Erwartungen an Neuseeland sind hoch, da das Team von der Etappensieger- und Rallye-Führungsgeschwindigkeit des Puma Hybrid Rally1 ermutigt wird, die bei der Akropolis Rallye Griechenland gezeigt wurde. Zu M-Sport in Neuseeland gesellt sich der italienische Prada-Erbe Lorenzo Bertelli, der sein Wettbewerbsdebüt in der Rally1-Kategorie mit einem von M-Sport vorbereiteten Ford Puma Hybrid Rally1 geben wird.

Starke Ford-Bilanz in Neuseeland

Ford selbst hat eine lange und bewegte Geschichte mit der Rallye Neuseeland, die über 50 Jahre bis 1971 zurückreicht, wobei das Blue Oval in dieser Zeit neun Mal die oberste Stufe erreichte, mehr als jeder andere Hersteller. Der jüngste Sieg kam 2010 mit Jari-Matti Latvala in einem Ford Focus RS WRC ’09. Die Rallye sah einen legendären Aufholjagdsieg, als Latvala auf der letzten Prüfung der Rallye den Sieg mit nur 2,4 Sekunden Vorsprung auf Sébastien Ogier und Sébastien Loeb auf dem dritten Platz errang. 2007 war M-Sport Ford auch Teil des damals engsten Zieleinlaufs der WRC-Geschichte und verlor den Sieg nur um sieben Zehntelsekunden. Es sind diese Geschichten von Hochgeschwindigkeits-Nervenkitzel, angespannten Kämpfen und atemberaubenden Landschaften, die so viel Enthusiasmus und Vorfreude auf die Rallye geweckt haben.

Bei der diesjährigen Ausgabe beginnt die Rallye im Herzen von Auckland mit einer rasanten Super Special Stage vor Meeren von hungrigen Rallye-Fans, die verzweifelt nach einem ersten Blick auf die Rallye der Spitzenklasse in Aktion suchen. Der Zeitunterschied zu MESZ beträgt elf Stunden, die Neuseeland voraus ist.

Der eigentliche Tag beginnt am frühen Freitagmorgen ohne morgendlichen Service und wie in Griechenland wird es ein besonders herausfordernder Tag mit nur einer Reifenmontagezone. Mehr als die Hälfte der Wettkampfdistanz der Rallye wird am Freitag zurückgelegt, gigantische 158 von 279 Kilometern, was unterstreicht, wie anstrengend die Aufgabe an diesem Tag für die Crews sein wird. Der Samstag ist ein viel traditionellerer Rallye-Tag mit einer Schleife von drei Prüfungen, die zweimal gefahren werden, getrennt durch einen herkömmlichen vierzigminütigen Mittagsservice. Am Sonntag gibt es 30 Kilometer Wettkampf-Action, verteilt auf vier Etappen, die in der Power Stage am legendären Jack’s Ridge gipfeln.

Teamchef Richard Millener sagte: «Es ist großartig, nach zehn Jahren Abwesenheit endlich nach Neuseeland zurückzukehren, alles, worüber im Moment alle reden können, ist, wie sehr sie sich auf dieses legendäre Event freuen, die Fahrer werden sich wirklich freuen! Wieder einmal wurde die Leistung des Puma in Griechenland hervorgehoben, aber angesichts der Einzigartigkeit der Rallye ist es schwer vorherzusagen, wie unser wahres Tempo in Neuseeland aussehen wird. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir um das Podium kämpfen können, da wir bisher sowohl auf schnellem als auch auf grobem Schotter ein konkurrenzfähiges Tempo gezeigt haben.»

Craig Breen meinte: «Ich bin wirklich aufgeregt, nach Neuseeland zu kommen, es ist eine Rallye, über die ich viel gelesen, viele Videos gesehen und alle Geschichten gehört, aber nie selbst miterlebt habe. Es wird mein erstes Mal in Neuseeland sein und es sieht so aus, als würde es ein wirklich schönes Abenteuer mit schönen Strecken werden. Ich fühle mich wirklich glücklich, dorthin zu fahren und alles zu erleben. Es sollte uns passen, wir werden also eine gute Straßenposition haben, wenn wir die Rallye am Freitag starten. Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen. Griechenland war in mancher Hinsicht gut, unser Tempo war gut, ich möchte versuchen, nach ein paar schwierigen Rallyes ein paar Fortschritte in Richtung Podestplätze zu machen.»

Gus Greensmith führte an: «Ich freue mich sehr auf Neuseeland, es ist die einzige Rallye, an der ich seit Beginn meiner Karriere immer teilnehmen wollte, also habe ich das Gefühl, dass ich diese endlich von der To-do-Liste streichen kann. Unglaublich aufgeregt, früh anzukommen, um mich an den Jetlag zu gewöhnen und wir werden sehen, was wir bei der Rallye machen können.»

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 207 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 154 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 131 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 49 9 Gus Greensmith (GB), Ford 36 10 Sébastien Loeb (F), Ford 35