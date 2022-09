Toyota: Wahrscheinlich 2023 keine Änderung im Kader

Die Mannschaftsaufstellung von Toyota Gazoo Racing für die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2023 wird sich nach einer Insider-Information gegenüber 2022 wahrscheinlich nicht ändern.

Das in Jyväskylä ansässige Team führt sowohl die Fahrer- als auch die Herstellermeisterschaft an, während die Serie in ihre letzten drei Runden geht. Die Bestrebung ist sehr groß, den Kader in der nächsten Saison zu halten. Sowohl Kalle Rovanperä als auch Elfyn Evans sollen längerfristige Vereinbarungen mit Toyota getroffen haben. Die größere Frage drehte sich darum, ob Sébastien Ogier nächstes Jahr dabei bleiben würde.

Da der achtmalige Weltmeister bereits enthusiastisch über eine Rückkehr zu seiner geliebten Rallye Monte-Carlo spricht, wird angenommen, dass er und Esapekka Lappi sich für eine zweite Saison in Folge weiterhin einen GR Yaris Rally1 teilen werden, was Lappi am Donnerstag mit der Anmerkung «zuversichtlich für die Zukunft» mehr oder weniger bestätigt hat. Es wird auch erwartet, dass Takamoto Katsuta im Rahmen des Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program (B-Team) eine weitere volle Saison bestreiten wird.

«Wir haben noch nichts zu verkünden, aber wenn man sich anschaut, wie das Team in dieser Saison gearbeitet hat, muss man sich fragen, ob wir die Änderung vornehmen müssen», sagte der Teamchef Jari-Matti Latvala. «Einen Fahrer mit Sébastiens Erfahrung zu haben, ist fantastisch. Wir wussten, dass er mit seinen Rennverpflichtungen im Sommer etwas beschäftigter sein würde, aber es ist großartig, ihn im Auto zu haben, und natürlich haben wir eine wirklich gute, konstante Geschwindigkeit gesehen. Kalles Saison war fantastisch und Elfyn hat einfach etwas Glück gefehlt. Letztes Jahr hat er am Ende der Saison Finnland gewonnen, er hat nichts von dieser Geschwindigkeit verloren.»