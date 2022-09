Toyota will beim Neuseeland-Debüt Führung festigen

Nach dem Desaster für Toyota in Griechenland liegt der Fokus von Toyota beim eigenen Debüt in Neuseeland, der elften Station der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), auf dem Ausbau der Tabellenführungen.

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team reist zum ersten Mal zur Rallye Neuseeland und ist fest entschlossen, um die Spitzenplätze zu kämpfen, wenn die beliebten Schotterstraßen der Veranstaltung vom 29. September bis 2. Oktober für Runde 11 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2022 auf die sportliche Weltbühne zurückkehren. Der Zeitunterschied zur MESZ beträgt elf Stunden, die Neuseeland voraus ist.

Nach einem enttäuschenden Wochenende auf den holprigen und steinigen Straßen der Akropolis Rallye Griechenland freut sich das Team auf die Zukunft und reist mit einem Vorsprung von 63 Punkten in der Herstellerwertung nach Neuseeland, während Kalle Rovanperä die Fahrerwertung mit 53 Punkten anführt. Er hat die beste Gelegenheit, seinen ersten Titel zu holen, wenn er mindestens acht weitere Punkte zu seinem Vorsprung hinzufügen kann.

Neben Rovanperä und Elfyn Evans, die ihr Debüt bei der Rallye Neuseeland geben, wird zum vierten Mal 2022 der amtierende Weltmeister Sébastien Ogier startet, der bei seinem letzten Besuch in Neuseeland 2010 einen knappen zweiten Platz belegte und für die letzten drei Läufe der Saison in die Aufstellung des Teams zurückkehrt. Takamoto Katsuta wird ein weiterer neuseeländischer Neuling in seinem TGR WRT Next Generation-Einsatz sein.

Nach zehn Jahren wieder im WRC-Kalender, ist die Rallye Neuseeland berühmt für schnelle und fließende Pisten, die sich durch die atemberaubende Landschaft der Nordinsel des Landes schlängeln. Die glatten Schotterpisten zeichnen sich durch ihre ausgeprägte Wölbung aus, die Fahrer nutzen können, um mehr Geschwindigkeit durch die Kurven zu bringen.

Die Rallye findet in Neuseelands größter Stadt Auckland statt, mit dem Servicepark direkt am Meer und der Eröffnungsetappe am Donnerstagabend im Pukekawa Auckland Domain Park. Der Freitag bietet dann mehr als die Hälfte der Wettkampfdistanz der Rallye mit 158,56 Kilometern, die über zwei Schleifen klassischer Prüfungen nach Süden rund um Raglan gefahren werden müssen, beginnend mit der legendären Whaanga-Küste, von vielen als schönste Prüfung bezeichnet, gefolgt von zwei Prüfungen rund um Te Akau. Eine Reifenmontagezone in Raglan trennt die beiden Schleifen. Der Samstag findet nördlich von Auckland statt, wobei zwei weitere Runden mit drei Prüfungen, während der Sonntag aus zwei sich wiederholenden Entscheidungen auf der Ostseite der Stadt besteht, wobei die zweite Passage des speziell gebauten Jack's Ridge als Power Stage dient.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Ich persönlich freue mich sehr darauf, nach Neuseeland zurückzukehren, und ich denke, es ist eine Rallye, auf die sich auch unser Team freuen kann. Griechenland war natürlich enttäuschend für uns und daraus können wir Lehren ziehen, um bei ähnlichen Rallyes in Zukunft stärker zu sein. Aber die Rallye Neuseeland ist eine ganz andere Schotterrallye. Die Oberfläche ist glatter, die Straßen sind schnell und fließend und die Oberfläche vermittelt das Gefühl, mit dem Auto zu tanzen. Die Straßen sind fantastisch und man findet solche sonst nirgendwo in der WRC. Ich hatte das Vergnügen, dort 2010 selbst zu gewinnen, eigentlich in einem sehr engen Finish mit Sébastien. Für den Rest unserer Fahrer wird es eine neue Herausforderung, aber ich denke, sie werden alle diese Straßen genießen und ich bin zuversichtlich, dass wir erneut um den Sieg kämpfen können.“

Sébastien Ogier zum vierten Saisoneinsatz: «Nach einer schönen Pause ist es aufregend, für diese drei Events zum Saisonabschluss wieder in meinen GR Yaris zu steigen. Die Rallye Neuseeland ist eine der Rallyes, die ich dieses Jahr unbedingt machen wollte. Ich war 2010 schon einmal dort und habe meistens gute Erinnerungen; Es war ein sehr enger Kampf bis in die letzten Kurven, als mein Dreher Jari-Matti den Sieg bescherte. Damals war es schwer auszuhalten, aber zum Glück konnte ich nur wenige Wochen später meinen ersten WRC-Sieg (Anmerkung: Portugal) einfahren. Die Rallye selbst ist wunderschön mit einigen der besten Straßen der Welt. Nach dieser Pause wird es nicht einfach, sofort wieder in den Rhythmus zu kommen, aber ich werde wie immer versuchen, um den Sieg mitzufahren und dem Team zum bestmöglichen Ergebnis zu verhelfen.»

Elfyn Evans: «Es wird spannend, endlich die Chance zu haben, zum ersten Mal in Neuseeland anzutreten. Ich habe viele großartige Dinge über die Veranstaltung gehört, insbesondere über die Straßen und wie lohnend sie zu fahren sind. Wenn also das stimmt, was alle sagen, dann werden wir dort sicher viel Spaß und hoffentlich eine gute Rallye haben. Es ist nie einfach, sich auf ein neues Event wie dieses vorzubereiten, zumal wir nicht außerhalb Europas testen können, aber innerhalb des Teams haben wir zumindest einige Vorerfahrungen aus Neuseeland, nicht zuletzt von Jari-Matti und Seb. Wir haben auch die Archive nach alten Videos der Etappen durchsucht, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was uns wahrscheinlich bevorsteht.»

Tabellenführer Kalle Rovanperä: «Es wird wirklich interessant, bei der Rallye Neuseeland zu fahren. Ich habe nur Gutes über das Land und die Rallye gehört und wie schön die Straßen sind. Zur Vorbereitung haben wir uns so viele Videos wie möglich angesehen, um uns einen Überblick über die Etappen zu verschaffen und zu verstehen, was wir vom Auto erwarten, bevor wir dort ankommen. Die letzten Rallyes waren nicht ideal für uns, aber wir wissen, was wir verbessern müssen, und wir arbeiten hart daran, schneller zu werden und uns wohler zu fühlen. Wieder werden wir die Straße in Neuseeland öffnen, aber hoffentlich können wir eine gute Geschwindigkeit haben, das Event genießen und mit einem guten Ergebnis abschließen.»

Fahrer-WM Stand nach 10 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 207 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 154 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 131 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Dani Sordo (E), Hyundai 49 9 Gus Greensmith (GB), Ford 36 10 Sébastien Loeb (F), Ford 35