Mikkelsen: «Nichts ist an den Gerüchten mit M-Sport»

Andreas Mikkelsen, Ex-WRC2-Champion, hat alle Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit mit M-Sport Ford für die nächste Saison der Rallye-Weltmeisterschaft zurückgewiesen.

Der Norweger Andreas Mikkelsen blieb beim Vertragspoker um einen Sitz in einem Rally1-Fahrzeug auf der Strecke. Insider sahen ihn als Rückkehrer zu Hyundai als Ersatz für den ausgeschiedenen Ott Tänak im i20 Rally1 neben Thierry Neuville, schließlich war Mikkelsen bis 2019 Hyundai-Werksfahrer. Dann aber erhielt Esapekka Lappi den Zuschlag und Craig Breen wird sich bei seiner Hyundai-Rückkehr den dritten i20 mit Dani Sordo teilen.

Der Ex-WRC2-Champion wurde dann in Verbindung mit M-Sport Ford gebracht. Dort ist nach der Rückkehr von Ott Tänak und der Verpflichtung von Pierre-Louis Loubet auch kein Platz für Mikkelsen in einem offiziellen Puma Rally1. Zudem weist Mikkelsen alles zurück, dass er bei M-Sport für 2023 unterschrieben haben könnte. In den letzten Wochen kursierten Gerüchte über eine Rückkehr in die führende Kategorie der WRC.

Seitdem konzentriert sich Mikkelsen auf eine weitere Zusammenarbeit mit Toksport für einen Skoda Fabia Rally2 Evo. Er nutzte das Auto, um 2021 sowohl die WRC2 als auch die ERC (Rallye-Europameisterschaft) zu gewinnen, und verpasste in dieser Saison knapp, seine WRC2-Krone zu behalten, weil er auch zweimal durch Motorschäden ausgeschieden war.

«Im Moment habe ich nichts für 2023 festgelegt», sagte Mikkelsen gegenüber WRC.com. «Ich denke, dass ein Rally1-Sitz nicht möglich ist. Ich hoffe, wieder in der WRC2 zu fahren, oder zumindest bei einigen Rallyes. Aber für wen und wo ich fahren werde, weiß ich noch nicht.»