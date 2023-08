Finnland: Evans führt nach Rovanperä-Unfall

Die Rallye Finnland, die neunte Station der Weltmeisterschaft (WRC), hält immer einige Überraschungen bereit, nach dem Unfall des führenden Champions Kalle Rovanperä ist sein Toyota-Partner Elfyn Evans der Leader.

Dass im Rallyesport Glück und Pech sehr dicht beieinanderliegen, musste nun auch der Titelverteidiger und Tabellenführer Kalle Rovanperä bei seinem WRC-Heimspiel bitter erfahren. Der Finnland-Leader Rovanperä überschlug sich mit seinem Toyota GR Yaris nach 11,1 km der 15,51 km langen achten Prüfung nach einem gewaltigen Sprung über eine Kuppe. Der Toyota blieb auf dem Dach liegen. Die in der WRC klar Führenden Rovanperä und Jonne Haltunen überstanden die Rolle unverletzt, der Yaris wohl nicht. Die Zuschauer richteten ihn zwar wieder auf, doch an eine Weiterfahrt war nicht zu denken.

Damit übernahm Elfyn Evans, Sieger in Finnland 2021, im zweiten Toyota die Führung. Vor der nur 3,48 km langen Schlussprüfung, dem zweiten Durchgang des Stadtkurses Harju in Jyväskylä, führte der Tabellenzweite Evans 9,7 Sekunden vor dem Italien-Sieger Thierry Neuville im Hyundai i20 Rally1 und 13,2 Sekunden vor seinem Toyota-Partner Takamoto Katsuta.

Evans erklärte: «Der Ausfall von Kalle ändert eigentlich nichts. Es ist noch sehr früh in der Rallye und natürlich ist es eine Schande für Kalle, er hat einen tollen Job gemacht, aber von unserer Seite aus liegt noch ein langer Weg vor uns.»

Neuville gab sich nun kämpferisch: «Jetzt haben wir keine andere Wahl! Kalle ist nicht mehr dabei, also fällt einer unserer Hauptkonkurrenten aus. Elfyn ist einer unserer Hauptkonkurrenten in der Meisterschaft und wir kämpfen um den Sieg. Jetzt werden wir alles geben.»

Katsuta, der in Jyväskylä seit Jahren lebt, sah Hoffnung auf den Ehrenrang: «Natürlich werde ich versuchen, so viel Druck wie möglich zu machen, aber dieses Mal habe ich mit schwierigeren Bedingungen gerechnet. Morgen ist ein großer Tag und alles kann passieren.»

11,7 Sekunden hinter ihm lauert Teemu Sunninen bei seinem zweiten Einsatz im Hyundai i20 Rally1 Hybrid. Nutznießer der Ausfälle ist Jari-Matti Latvala, der erstmals den Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid steuert. Latvala, sonst der Toyota-Teamchef und dreifacher Finnland-Sieger (2010, 2014, 2015) rückte auf den fünften Platz (+ 1:17,3) auf. «Das war bislang ein großer Tag, besonders für uns», war der Kommentar von Latvala.

Feld hat sich gelichtet



Das Feld der Spitzenfahrer wurde etwas ausgedünnt. Von den neun Rally1-Fahrern waren auf der neunten von 22 ultraschnellen Prüfungen nur noch fünf im Schotterrennen.

Der auf Rang vier liegende Esapekka Lappi landete auf der vierten Prüfung mit seinem Hyundai neben der Piste und setzte den i20 an einen Baum. Er und sein Beifahrer Janne Ferm blieben unverletzt.

Richtig und böse erwischt hat es das Team von M-Sport Ford. Das ohnehin mit Schmalkost agierende Team von Malcolm Wilson musste auf der dritten Prüfung den Ausfall seiner zwei Ford Puma Rally1 verkraften. In der dritten Prüfung war für die beiden Ford Puma Rally1 von M-Sport bereits Feierabend. Der Vorjahressieger und Schweden-Gewinner Ott Tänak, der den Finnland-Auftakt am Donnerstagabend gewonnen hatte, wurde zur Hälfte der 14,21 km langen Prüfung Lankamaa 1 von Motorproblemen gebremst. Tänak schleppte sich zwar noch mit letzter Kraft aus dieser Prüfung, stellte aber danach den Ford Puma ab. Dort musste auch sein Teamkollege Pierre-Louis Loubet aufgeben. nachdem er in einer Rechtskurve die hintere Aufhängung bei einem Einschlag an einem Felsen stark beschädigt hatte.

In der bitter umkämpften WRC2-Wertung schnappte sich der Einheimische Jari Huttunen im Skoda Fabia RS Rally2 die Führung, 9,2 Sekunden vor Sami Pejari und 10,6 Sekunden vor Oliver Solberg, ebenfalls Skoda.

Stand nach der 9. Von 22 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Evans/Martin (GB), Toyota 48:47,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 9,7 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 13,2 4 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 24,9 5 Latvala/Hänninen (FIN), Toyota + 1:17,3 6 Huttunen/Haapala (FIN), Skoda + 3:07,1 7 Pajari/Mälkönen (FIN), Skoda + 3:16,3 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 3:17,7 9 Gryazin/Aleksandrov (LT), Skoda + 3:19,2 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 3:29,8

Rallye Finnland bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch den Rallye-Klassiker in Finnland (03. – 06. August 2023) mit Live-Streams verfolgen. Jeweils um 21 Uhr MESZ sind bei Red Bull TV am Freitag (04. August), am Samstag (05. August) und am Sonntag (06. August) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.

Die Rallye Finnland auf ServusTV:

Samstag, 5. August 2023:

10:00 Uhr MESZ: WP 14 – Vekkula 1 (20,65 km)*

17:30 Uhr MESZ: WP 18 – Vekkula 2 (20,65 km)*

Sonntag, 6. August 2023:

08:00 Uhr MESZ: WP 20 – Himos-Jämsä 1 (9,26 km)*

12:00 Uhr MESZ: WP 22 – Himos-Jämsä 2 (Power Stage/9,26 km)

* gute Englisch-Kenntnisse erforderlich