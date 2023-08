Neuville in Gedenken an Breen bei irischer Rallye 26.08.2023 - 16:56 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Thierry Neuville © Hyundai Craig Breen © Croke Patrick Croke (li) und Craig Breen

Thierry Neuville wird zu Ehren seines tödlich verunglückten Teamkollegen Craig Breen an einer nationalen Rallye in dessen Heimat Irland im nächsten Jahr teilnehmen.

Der Ire Breen kam bei einem Testunfall als Vorbereitung auf die Rallye Kroatien im April dieses Jahres ums Leben und Neuville möchte den Fans helfen, sich an Breen zu erinnern, indem er an der Raven’s Rock Rally teilnimmt, einer inländischen Veranstaltung, die in Breens Heimatstadt Waterford stattfindet. Neuville hat bestätigt, dass Breens bester Freund Patrick «Paddy» Croke für ihn bei der Asphaltveranstaltung als Beifahrer begleiten wird.



«Craig war für uns alle ein ganz besonderer Mensch», sagte der Belgier. «Als ich zu seiner Beerdigung kam, saß ich bei seinen Eltern, bei Ray und Jackie und bei seiner ganzen Familie und kam von dort mit der Erkenntnis, dass wir das Beste aus dem Leben machen und uns daran erinnern müssen, was für ein großartiger Mensch Craig war.»



Neuville besprach das Potenzial der Rallye mit Breens Freund und ehemaligem Manager James Coleman. «Ich habe James gesagt, dass ich es sofort machen möchte», sagte Neuville. «Und ich möchte es mit Patrick machen. Craig hat uns diesen unglaublichen Kerl vorgestellt, diesen großartigen Freund von ihm, und ich möchte mit Craig im Kopf und seinem Freund an meiner Seite fahren.»



Croke hat Erfahrung mit Raven’s Rock, da er 2017 mit Breen auf dem Podium stand. «Es dauerte nicht lange, bis ich antwortete, als Thierry mir sagte, dass wir die Veranstaltung gemeinsam durchführen würden» sagte Croke. Beifahrer bei Thierry Neuville zu, es gibt nichts Besseres. Bei der diesjährigen Raven’s Rock Rally im Juni hatte man wirklich das Gefühl, dass Craig bei uns war, er blickte auf die Veranstaltung herab – ich bin sicher, dass er das auch nächstes Jahr tun wird.»