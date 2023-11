Japan: Neuville Schnellster im letzten Shakedown

Beim letzten Shakedown der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 in Japan hat der Vorjahressieger Thierry Neuville im Hyundai die erste Duftnote beim Saisonfinale gesetzt.

Die inoffizielle Zeitentabelle des letzten Shakedowns der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 zeigt, um was es in Japan nach den Titelentscheidungen in Mitteleuropa noch geht, um die Vizemeisterschaft. Und die haben der WM-Zweite Elfyn Evans im Toyota GR Yaris Rally1 und der sieben Punkte hinter dem Waliser liegende Belgier Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) im Visier.

Das erste Ausrufezeichen in diesem Duell setzte der im Vorjahr in Japan siegreiche Neuville mit der inoffiziellen Bestmarke im nur 2,76 km kurzen Shakedown mit 2:03,0 Minuten. Damit war der fünfmalige Vizechampion 1,4 Sekunden schneller als sein auf dem zweiten WM-Rang liegender Rivale Evans.

Die anderen Teilnehmer hielten sich da ein wenig bedeckt. Der achtfache Champion Sébastien Ogier ließ sich bei seinem siebten Saisoneinsatz im Toyota GR Yaris Rally1 mit 2:04,6 Minuten die drittbeste Zeit zeitgleich seinen Teampartner Takamoto Katsuta notieren. Eine Zehntelsekunde dahinter folgte der neue Doppelchampion Kallye Rovanperä im vierten Toyota.

Die zweite Neuauflage der Rallye Japan (Zeitunterschied zur MEZ = acht Stunden, die Japan früher ist) führt diesmal über 969 Gesamtkilometer und 22 Prüfungen (= 304 km). Der Start erfolgt am Donnerstag, 16. November 2023, um 10:52 Uhr MEZ im Toyota Stadion in Ashi, wo auch um 11:05 Uhr MEZ der erste von drei Durchgängen der nur 2,10 km kurzen Zuschauer-Prüfung absolviert wird. Die erste Etappe wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit sieben weiteren Entscheidungen (= 133,26 km) fortgesetzt und endet gegen 11:45 Uhr MEZ wieder im Toyota Stadion.

Die zweite Etappe wird in der Nacht von Freitag zum Samstag um 00:40 Uhr gestartet und führt dann bis zur Zielankunft um 11:45 Uhr MEZ im Toyota Stadion über acht Prüfungen (= 84 km). Beim Finale in der Nacht vom Samstag zum Sonntag, Start gegen 23:39 Uhr MEZ, werden noch sechs Entscheidungen (= 84 km) absolviert. Die Rallye-WM endet am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr MEZ.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (2,76 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:03.0 2 Evans/Martin (GB), Toyota 2:04,4 3 Ogier/Landais (F), Toyota 2:04,6 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:04,6 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:04,7 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:04,9 7 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:05,0 8 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:05,0 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:05,2 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda 2:09,1

ServusTV beim Finale in Japan:

Samstag, 18. November 2023:

01:00 Uhr MEZ: WP 11 Okazaki City (2,84 km)*

06:00 Uhr MEZ: WP 14 Lake Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 Uhr MEZ: WP 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Sonstag, 19. November 2023:

06:00 Uhr MEZ: WP 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* Gute Englisch-Kenntnisse erforderlich

WM-Finale bei Red Bull TV

Red Bull TV wird auch die Rallye Japan, den 13. Lauf und das Finale der Rallye-Weltmeisterschaft, mit Live-Streams begleiten. Jeweils um 14:00 Uhr MEZ sind zudem bei Red Bull TV am Freitag (17. November), am Samstag (18. November) und am Sonntag (19. November) die Highlights des jeweiligen Tages zu sehen.

Das WM-Finale bei Sport1

Der deutsche Sportsender Sport1 wird am Sonntag, 19. November 2023, um 23:00 Uhr eine einstündige Zusammenfassung vom Finale der Rallye-Weltmeisterschaft 2023 in Japan ausstrahlen.