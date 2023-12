Rallye Schweden WM-Zusage bis 2027 14.12.2023 - 12:39 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Ott Tänak siegte 2023 in Schweden

Das Schnee- und Eisspektakel in Schweden bleibt nach einer neuen Dreijahresvereinbarung mit dem WRC-Promoter mindestens bis 2027 Teil der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Die Veranstaltung wird in der Stadt Umeå stattfinden, nachdem die beiden vorherigen Ausgaben dort große Erfolge gezeigt haben. Im Jahr 2022 gastierte die WRC erstmals in den Wäldern der Region Västerbotten im Nordosten des Landes. Die Rallye Schweden war Gründungsmitglied der WRC-Eröffnungssaison im Jahr 1973, und der Umzug nach Norden nach Umeå hat sich bei Teams, Teilnehmern und Fans als beliebt erwiesen, die bei beiden Gelegenheiten vier Tage lang perfekte Winterbedingungen genossen haben.



«Diese Vereinbarung sichert Schwedens Platz in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft und die Zukunft der einzigen reinen Winterrallye der WRC», sagte WRC-Promoter-Eventdirektor Simon Larkin. «Der Umzug nach Umeå hat sich als voller Erfolg erwiesen und wir danken Umeå für den Willen, sich mit uns und der Rallye Schweden weiterzuentwickeln, und auch ein großes Dankeschön an die Region Västerbotten für ihre Unterstützung und den Empfang während der Rallye Schweden.»



Anna Nordkvist, CEO der Rally Sweden, sagte, der Umzug der WRC nach Umeå habe alle Erwartungen übertroffen. «Ich denke, dass sowohl die Rallye Schweden als auch Umeå seit dem Umzug alle Erwartungen übertroffen haben. Wir hatten zwei fantastische WRC-Wettbewerbe mit viel Schnee und einem Ausbau des öffentlichen Teils der Rallye Schweden, wo die Red Barn Arena das Herzstück ist. Als wir letzten Winter die Luftbilder von Red Barn sahen, waren viele von uns, glaube ich, erstaunt darüber, was für eine enorm öffentliche Veranstaltung die Rallye Schweden ist. Jetzt zu wissen, dass wir gemeinsam mit Umeå, der Region, Grundbesitzern, Partnern, Verbänden und all unseren geliebten Beamten nach der Rallye im nächsten Jahr noch drei weitere Jahre daran arbeiten können, ist nur positiv.»



Hans Lindberg, Vorsitzender des Stadtrats von Umeå, fügte hinzu: «Die Rallye Schweden ist eine Veranstaltung, die gut zu Umeå und der Region passt. Es ist Sport auf höchstem Elite-Niveau, aber es schafft auch Treffpunkte für die Bewohner für vier wundervolle Tage und macht Umeå auf der Weltkarte bekannt, und es gibt der Geschäftswelt in der Region einen finanziellen Beitrag. Ich denke, es zeigt, wie wichtig die Gemeinde die Rallye sieht, wenn sich alle Parteien darauf einigen, die Rallye Schweden in unserer Region zu belassen.»