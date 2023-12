Toyota-Teamchef Latvala zu neuem Punktemodus

Der Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat sich dazu geäußert, welche Auswirkungen die jüngsten Änderungen im Punktesystem der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2024 auf Fahrer und Fans haben werden.

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hat gegenüber DirtFish bestätigt, dass der japanische Hersteller die Änderung der Punktestruktur, die für die Rallye-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr eingeführt wurde, nicht befürwortet. Latvala stimmte voll und ganz zu, dass eine Änderung erforderlich sei, um das taktische Vorgehen am letzten Tag eines WRC-Laufs einzudämmen – er habe jedoch das Gefühl, dass die neue Regel Gefahr läuft, die Fans zu verwirren.

«Das bereitet Toyota Gazoo Racing ein wenig Sorgen», sagte Latvala. «Wir machen uns ein Sorgen, dass das Punktesystem jetzt etwas zu kompliziert ist, als dass die Fans die Struktur verstehen könnten, wenn es sich, sagen wir, so anfühlt, als gäbe es zwei Wettbewerbe. Wir waren nicht für diese Änderung. Natürlich verstehen wir die Sorgen wegen des Sonntags, aber aus Teamsicht dachten wir über eine kleinere Änderung nach – etwa einen Punkt pro Sieg auf einer Prüfung zu vergeben.»

Latvala fügte hinzu, dass die Änderung den taktischen Ansatz einfach von einem Sonntag auf einen Samstag verlagern könnte. «Wenn ein Rally1-Fahrer am Freitag ausscheidet, aber am Samstag zurückkommt», fügte er hinzu, «kann er seine Reifen bis Samstag für einen großen Angriff am Sonntag aufsparen. Und wenn der Fahrer am Sonntag dann alles gewinnt, können das 12 Punkte sein.´Das ist mehr als das Doppelte der fünf, die derzeit für einen Power Stage-Sieg angeboten werden, und wir glauben, dass das vielleicht etwas viel ist für einen Fahrer, der aufgegeben hat und nicht die gesamte Strecke zurückgelegt hat.»

Vergabe der Samstagabendpunkte (Gesamtwertung nach Samstag)

Um am Ende dieses Tages Punkte zu erzielen, muss der Teilnehmer die Rallye abschließen. Wenn eine Mannschaft in der Endwertung der Rallye nicht gewertet wird, rücken die nächsten Teilnehmer vor, um Punkte zu erzielen.

1. Platz: 18 Punkte

2. Platz: 15 Punkte

3. Platz: 13 Punkte

4. Platz: 10 Punkte

5. Platz: 8 Punkte

6. Platz: 6 Punkte

7. Platz: 4 Punkte

8. Platz: 3 Punkte

9. Platz. 2 Punkte

10. Platz: 1 Punkt

Punktevergabe am Sonntag

Laut FIA: «Zusätzliche Punkte gemäß der nachstehenden Skala werden nur auf der Grundlage einer kumulativen Gesamtwertung für Sonntag vergeben, einschließlich des Teils von der ersten Zeitkontrolle nach der Umgruppierung für die Nacht bis zur letzten Zeitkontrolle des Wettbewerbsteils der Rallye mit allen Zeiten. Strafen, die in diesem Teil des Wettbewerbs angefallen sind.»

1. Platz (Sonntag): 7 Punkte

2. Platz: 6 Punkte

3. Platz: 5 Punkte

4. Platz: 4 Punkte

5. Platz: 3 Punkte

6. Platz: 2 Punkte

7. Platz: 1 Punkt

Punktevergabe in der Power Stage

Für diese letzte Sonderveranstaltung der Rallye gibt es keine Änderungen

Schnellste Zeit: 5 Punkte

Zweitschnellste Zeit: 4 Punkte

Drittschnellste Zeit: 3 Punkte

Viertschnellste Zeit: 2 Punkte

Fünftschnellste Zeit: 1 Punkt