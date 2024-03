Teamchefs in Kenia auf dem heißen Beifahrersitz 28.03.2024 - 10:34 Von Toni Hoffmann

© Hyundai Cyril Abiteboul neben Ott Tänak © M-Sport Richard Millener © Toyota Jari-Matti Latvala Zurück Weiter

Die drei Teamchefs in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft waren verblüfft, nachdem sie am Mittwoch (27. März) den Shakedown der Safari Rallye Kenia mit ihren Piloten auf dem heißen Beifahrersitz erlebt hatten.

Während Cyril Abiteboul (Hyundai), Richard Millener (M-Sport Ford) und Jari-Matti Latvala (Toyota) bei Rallyes normalerweise in den Trubel des Serviceparks vertieft waren, fanden sie sich am Mittwoch in einer anderen Rolle wieder – angeschnallt auf den Beifahrersitzen ihrer jeweiligen Rally1-Autos für ein aufregendes Erlebnis beim Shakedown des dritten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).



Abiteboul, der letztes Jahr von der Formel 1 zu Hyundai Motorsport wechselte, gestand eine überwältigende Begegnung, als er zum ersten Mal neben Ott Tänak im i20 N des Teams saß.



«Das war unvorstellbar», meinte der Franzose. «Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich verstehe einfach nicht, wie sie vorhersehen können, welche Kurve kommt, das ist überwältigend. Ich habe in meinem Leben einige Dinge getan, ich hatte das große Privileg, einige erstaunliche Dinge zu tun, aber das ist nur auf einer anderen Ebene. Diese Erfahrung, dieses verrückte Gefühl, das wir hatten, das ist etwas völlig Einzigartiges auf der Welt.»



Millener, dem Rallyesport nicht fremd ist, da er regelmäßig in Großbritannien an Wettkämpfen teilnahm, bevor er sich auf seine Führungsrolle bei M-Sport Ford konzentrierte, war gleichermaßen erstaunt über die Geschwindigkeit der heutigen Rallyeautos.



«Wenn die Fahrer zurückkommen und sagen, dass sie das Auto kaputt gemacht haben, weiß ich jetzt warum», witzelte er nach seiner aufregenden Fahrt mit Adrien Fourmaux. «Aber das Verrückte ist, wenn man nicht so viel Druck macht, ist man nicht schnell genug. Das war absolut verrückt, diese Autos sind unglaublich. Die Geschwindigkeit, die Leistung und alles, sie sind mega. Wenn jemand die Chance dazu hat, sollte er es tun. Ich hatte großes Glück, das zu tun, es hat viel Spaß gemacht.»



Obwohl Ex-Fahrer Jari-Matti Latvala selbst beachtliche 18 WRC-Siege vorweisen konnte, war er von Toyota GR Yaris-Star Elfyn Evans beeindruckt.



«Ich bin es gewohnt, schnell zu fahren, aber ich kann jetzt nicht das tun, was Evans getan hat», lächelte er. «Ich meine, das Selbstvertrauen, das Engagement, die Leistung des Autos, all das zusammen zu haben, ist ein unglaubliches Gefühl. Wow!»



Der Rallye-Tross startet am Donnerstagmittag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Vor ihm liegen 19 anstrengende Sonderprüfungen rund um die Seen Naivasha und Elmenteita mit einer Länge von 367,76 km, bevor das Ziel am Sonntagnachmittag in Naivasha erreicht wird.