Ogier mit schnellster Zeit im Kroatien-Shakedown

In Gedenken an Craig Breen

Der achtfache Champion Sébastien Ogier hat sich bei seinem zweiten Einsatz im Toyota GR Yaris Rally1 die inoffizielle Bestzeit im Kroatien-Shakedown, der vierten Station der Rallye-Weltmeisterschaft, gesichert.

2021 gewann Sébastien Ogier in seinem letzten Meisterjahr die Asphalt-Rallye in Kroatien. Bei seinem zweiten Start in seinem Teilzeitprogramm 2024 im Toyota GR Yaris Rally1 ließ er sich auf 3,65 km langen Asphaltpiste mit 1:55,7 Minuten die inoffizielle Bestzeit notieren. Dort war er sieben Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Elfyn Evans, der im Vorjahr das Asphalt-Spektakel in Kroatien gewann. Mit 1:57,1 Minuten wurde der Tabellenführer Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1 zeitgleich mit seinem Stallgefährten Ott Tänak auf der dritten Position geführt.

Vor einem Jahr ist beim Pre-Event-Test der irische Hyundai-Werkspilot Craig Breen in Kroatien tödlich verunglückt. Im Gedenken an diesen sehr traurigen Anlass hat Hyundai für die Rallye Kroatien das Design seiner drei i20 N Rally1 mit den irischen Nationalfarben geändert. Alle Teilnehmer verwiesen mit einem Aufkleber-Zusatz an ihren Fahrzeugen auf die «CraigBreenFoundation.com», die Nachwuchsfahrern unterstützt.

Die erste echte Asphaltrallye wird am Donnerstag, 18. April 2024, am 18:30 Uhr an der National- und Universitäts-Bibliothek in Zagreb gestartet. Die erste der 20 Asphaltentscheidungen ist am Freitag, 19. April 20234, ab 08:28 Uhr. Bis zum Tagesziel um 20:54 Uhr in Westgate Shopping City bei Zagreb werden auf der 585 km langen Etappe am Freitag acht Prüfungen (= 119 km) absolviert. Die zweite Etappe führt am Samstag, 20. April 2024, führt nach dem Re-Start um 06:23 Uhr bis zur Ankunft gegen 20:33 Uhr in Westgate Shopping City über insgesamt 457 km und erneut acht Entscheidungen (= 108 km). Das Finale am Sonntag, 21. April 2024, wird schon um 05:35 Uhr gestartet und endet nach 359 km und vier Prüfungen (= 54 km) gegen 15:15 Uhr in Zagreb.

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (3,65 km)

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Ogier/Landais (F), Toyota 1:55,7 2 Evans/Martin (GB), Toyota 1:56,4 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:57,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 1:57,1 5 Fourmaux/Coria (F), Ford 1:58,2 6 Mikkelsen/Eriksen (N), Hyundai 1:58,3 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 1:59,2 8 Munster/Louka (L/B), Ford 2:01,4 9 Rossel/Dunand (F), Citroën C3 2:02,6 10 Gryazin/Alecksandrov (LV), Citroën C3 2:03,0

Rallye Kroatien auf Red Bull TV:

Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2024 kommt nach Kroatien und bietet eine rasante Demonstration der Motorsport-Fähigkeiten, bei der der wechselnde Straßenbelag eine zusätzliche Herausforderung für die eifrigen Teilnehmer darstellt – insbesondere bei Nässe. Red Bull TV ist mit dem Streaming jeweils um 22:00 Uhr MEZ am Freitag, 19. April, am Samstag, 20. April, und am Sonntag, 21. April, beim vierten Saisonlauf, der ersten echten Asphaltrallye 2024, dabei.

Rallye Kroatien auf Servus TV:

Samstag, 20. April 2024:

10:00 Uhr MEZ: WP 11 «Vinksi Vrh – Duga Resa 1» (8,78 km)*

17:00 Uhr MEZ: WP 15 «Vinksi Vrh – Duga Resa 2» (8,78 km)*

Sonntag. 21. April 2024:

08:30 Uhr MEZ: WP 18 «Zagorska Sela – Kumrovec 1» (14,24 km)*

13:00 Uhr MEZ: WP 20 «Zagorska Sela – Kumrovec 2» (Power Stage/14,24 km)

* Gute Englisch-Kenntnisse erforderlich